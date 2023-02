Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, pourfendeur du "wokisme", entre en guerre contre Disney

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a promulgué lundi une loi supprimant le statut spécial dont bénéficiait le parc Disney dans son État. Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions entre la firme aux grandes oreilles et le gouverneur. Une tension qui a connu son paroxysme en avril dernier quand l'entreprise s'était opposée à une loi souhaitée par DeSantis limitant l'éducation au genre et à la sexualité dans les écoles. De quoi irriter le gouverneur, qui accuse Disney de dérive "woke" et progressiste. "Aujourd'hui, le juteux business du royaume enchanté touche enfin à sa fin, s’est réjoui le gouverneur, il y a de nouveau un shérif en ville".

Un parc inauguré dans les années 1970

Depuis l’ouverture du parc d’attraction Disney World de 11.000 hectares au début des années 70, l’entreprise disposait d’un statut spécial. Cela lui permettait d’avoir une large autonomie, et l’exemptait de nombreuses réglementations de l’Etat. Le conseil d’administration du district, jusque-là lié à Disney, sera remplacé par cinq nouveaux membres nommés par DeSantis. Parmi eux : l’épouse du président du Parti républicain de Floride mais aussi un influent donateur républicain.

Probable candidat à la Maison blanche

Les faits et gestes de Ron DeSantis sont scrutés aux Etats-Unis. "Pourfendeur du wokisme", cette étoile montant de la droite apparaît comme l’un des principaux concurrents à Donald Trumpdans le camp conservateur, pour entrer dans la course à la Maison Blanche. Ron DeSantis se pose volontiers en pourfendeur du wokisme. En clair, le quadragénaire accuse un groupe d’"élites" d’imposer son idéologie progressiste à une société qui la refuse, et s’est engagé à y faire obstacle dans son Etat.

Ces derniers mois, le gouverneur a remporté plusieurs combats très symboliques dans son État. En avril 2022, il a interdit l’enseignement à l’école des sujets en lien avec l’orientation sexuelle. Cette décision avait été très critiquée par Bob Chapek, l'ex-directeur général de Disney. "Disney s'est prononcé contre quelque chose qui ne visait qu'à protéger les jeunes enfants", a dénoncé Ron DeSantis lundi. Il accuse l'entreprise d'essayer d'imposer une "idéologie". L'élu a détaillé ses relations tendue avec Disney dans un livre autobiographique qui sort cette semaine, et qui doit préparer le terrain avant l'annonce de sa candidature pour l'élection présidentielle.

Jeff Vahle, le président de Walt Disney World Resort, a réagi et déclaré que son entreprise était "prête à travailler dans ce nouveau cadre, et nous continuerons à innover, inspirer et apporter joie aux millions d'invités qui viennent en Floride pour visiter Walt Disney World chaque année". Le parc d’attraction installé près d’Orlando est l’un des plus visités au monde et le premier employeur privé de l’État.