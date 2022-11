Le grand face à face XXL poursuit sa tournée en région à la rencontre des auditeurs de France Inter. Pluralisme, proximité, interactivité sont les mots clés de cette émission.

Le grand face à face XXL d’ Ali Baddou, producteur de France Inter, accompagné de Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation Jean-Jaurès, accueille cette année encore des personnalités afin de dialoguer directement avec le public depuis une ville de France sur les grands thèmes qui traversent notre société : laïcité, environnement et transition énergétique, fractures sociales, modèles économiques…

► L’émission sera enregistrée vendredi 18 novembre 2022 de 17h à 19h, en public depuis le Salon d'honneur de l'hôtel de ville de Poitiers et diffusée samedi 19 novembre de 12h à 14h.

► Invité : Jean Viard, sociologue et auteur de nombreux ouvrages dont La révolution que l’on attendait est arrivée (Mikros, L’Aube)

Le grand face à face XXL se veut un lieu d’échanges et de dialogue au plus près des citoyens où des spectateurs présents dans la salle pourront poser des questions à l'invité et ainsi prendre part au débat démocratique.