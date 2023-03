Le Grand prix Poésie RATP 2023

Le 15 mars et jusqu’au 18 avril, préparez vos plumes pour participer au Grand prix Poésie RATP !

Amoureux des mots de tout âge, voyageurs épris de l’art de l’écriture, vous êtes invités à livrer vos poèmes. Les meilleurs d’entre eux, sélectionnés par un jury de passionnés, seront affichés pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités opéré par la RATP.

Le Grand Prix Poésie RATP est un rendez-vous immanquable pour les férus de poésie et les adeptes d’écriture. Chaque année, ce sont différents artistes qui viennent prendre place dans le jury. Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël, Isabelle Carré, Izïa Higelin, Vincent Delerm et plus récemment Eddy de Pretto l’année dernière, ont ainsi mené le jury expert du Grand Prix à la découverte de nouveaux talents littéraires.

Pour cette nouvelle édition, la présidence du jury du Grand Prix Poésie RATP 2023 est confiée à Jeanne Cherhal. Artiste autodidacte, remarquée dès ses débuts par ses pairs, elle a partagé l’affiche aux côtés de grands noms de la chanson française et non moins poètes, comme Georges Moustaki, Thomas Fersen ou encore Jacques Higelin, en assurant leurs premières parties. Son immense talent a également touché le public qui la récompensera d’une Victoire de la musique en 2005 dans la catégorie « Révélation du public ». Comme Présidente du jury du Grand Prix Poésie RATP, ce sera à son tour de révéler les prouesses poétiques des meilleurs candidats.

Pour participer, rien de plus simple ! Vous êtes invités à déposer vos poèmes sur le site ratp.fr/grandprixpoesie dans l’une des trois catégories proposées:

la catégorie « Enfants » pour les moins de 12 ans ;

la catégorie « Jeunes » pour les moins de 18 ans ;

la catégorie « Adultes » pour les plus de 18 ans.

La thématique est libre : poésie du quotidien, lyrique, engagée, drôle … Toutes les formes sont acceptées : en vers ou en prose. Le poème peut être court (4 lignes miminum) ou long (14 lignes maximum), ces formats correspondent aux supports d’affichage dans les espaces de la RATP (poèmes courts dans les rames, poèmes longs sur les quais du métro).

Parmi les milliers de participants attendus, un comité de lecture, composé de professionnels des arts et de la culture désignera 100 finalistes, qui verront leur poème publié dans un recueil édité en partenariat avec Gallimard. Le jury final sélectionnera ensuite les 10 lauréats et, parmi eux, les trois Grands Prix (Grand Prix Enfants, Grand Prix Jeunes et Grand Prix Adultes).

Comme l’an dernier, aux trois grands prix habituels « Enfants », « Jeunes » et « Adultes » s’ajoutera le Grand Prix Voyageurs, issu du vote des internautes. Le public sera donc lui aussi invité à voter, dès la fin mai sur le site du concours, pour désigner son poème préféré parmi une sélection de 30 textes finalistes et désigner le Grand Prix Voyageurs.

Les 11 lauréats auront en plus la chance de voir leur poème affiché dans le métro parisien durant les deux mois d’été et ainsi, d’être lus par plusieurs millions de voyageurs.

Dès le 18 mars et ce jusqu’au 14 avril, le Labo des histoires s’associe au Grand Prix Poésie RATP et proposera aux jeunes entre 12 et 18 ans des ateliers d’écriture poétique sur tout le territoire. Ce dispositif mis en place par la RATP donnera toutes les chances aux poètes en herbe de faire partie des 100 finalistes, et peut-être même de remporter le Grand Prix dans la catégorie « Jeunes » !

Le Labo des histoires est une association nationale d’intérêt général dont la mission est d’encourager les jeunes à écrire et à faire de l’écriture un moyen d’insertion culturelle et sociale. Il mène chaque année plus de 2 000 ateliers d’écriture créative pour les 6-25 ans, ainsi que des formations, dans toute la France métropolitaine et ultramarine.

Pour le lancement du Grand Prix Poésie RATP le 15 mars, des agents distribueront, en partenariat avec la marque Pilot, des stylos, mais aussi des marques-pages, sur lesquelles figurera un QR Code renvoyant à des conseils d’écriture appliqués à chacune des catégories adulte, jeune et enfant. Ces distributions auront lieu dans six stations et gares du réseau : Les Sablons (ligne 1), Montparnasse Bienvenue (ligne 4), Bastille (Ligne 5), Créteil Université (ligne 8), Jussieu (ligne 10), Bourg-la-Reine (RER B).