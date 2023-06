Le Haut Conseil pour le climat déplore l'impréparation de la France face aux impacts du dérèglement climatique

La France n'est pas prête à faire face au dérèglement climatique. Dans son rapport annuel publié ce mercredi soir, le Haut conseil pour le climat pointe l'inadaptation du pays. Selon les experts de cet organisme indépendant mis en place par Emmanuel Macron pour évaluer les politiques climatiques, les nombreuses catastrophes naturelles - incendies monstres, sécheresse, vagues de chaleur - survenues en 2022 ont montré l'impréparation de la France à gérer ces évènements.

En 2022, "on a été dépassé par les événements climatiques"

L'année 2022 a été exceptionnellement chaude et la sécheresse a touché les trois quarts de la France, avec des impacts très concrets : 3000 morts de plus pendant les canicules, des feux de forêts, une baisse des rendements agricoles entre 10 et 30 % mais aussi une diminution de la production d'hydroélectricité.

Or, la France n'était pas suffisamment préparée pour faire face, estime Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat. "Il y a eu des problèmes pour gérer l'eau et sept communes ont manqué d'eau durant plusieurs jours", pointe-t-elle. Les incendies ont aussi révélé un manque de préparation puisque "72.000 hectares ont brûlé, ce qui a dépassé les capacités de gestion des feux", relève l'experte. "On a dû demander de l'aide externe et donc on voit que l'on a été dépassé par les événements climatiques et météorologiques de 2022."

Être dans l'anticipation plutôt que la réaction

D'après le Haut Conseil, au lieu de réagir au coup par coup aux effets du changement climatiques, il faut anticiper et adapter tous les secteurs pour les rendre plus résilients. Le système d'assurance en particulier doit être révisé. En 2022, 8000 communes ont fait des demandes de catastrophes naturelles pour des maisons fissurées par les sécheresses, pour un coût estimé à près de 3 milliards d'euros pour les assureurs. Un coût record qui risque d'être battu dans les prochaines années car, d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, plus de 10 millions de maisons sont situées en zone d'exposition moyenne ou forte au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux , responsable des fissures en période de sécheresse.

Des sécheresses qui risquent d'être de plus en plus nombreuses et qui vont faire grimper le montant des indemnisations, qui va vite devenir insoutenable, estime Corinne Le Quéré : "Il est probable que l'équilibre du système d'assurance en France, dans sa configuration actuelle, ne soit pas pérenne compte tenu de l'accroissement de la sinistralité au fil des décennies."

Le Haut conseil recommande de mieux préparer population et entreprises

Dans son rapport, le Haut Conseil pour le Climat dresse une liste de recommandations pour améliorer l'adaptation de la France aux dérèglements climatiques. Les experts proposent notamment "d'améliorer les dispositifs d'alerte et la préparation des populations".

Ils demandent à ce qu'un important travail soit fait pour "identifier les territoires, les populations et les activités les plus vulnérables et construire les dispositifs d’accompagnement des plus fragiles, dans un esprit de transition juste, notamment dans le cas d’inévitables relocalisations". Ils soulignent que les territoires des outre-mer doivent faire l’objet "d’une attention particulière". Il s'agit aussi de mieux accompagner les entreprises pour qu'elles s'adaptent aux dérèglements climatiques.