Le jeu des 1000 euros à la télévision sur France 3 dès le 9 septembre 2023 !

Le jeu des 1000 euros, le jeu mythique, grand public et intergénérationnel de France Inter, fait résonner le métallophone et scander Banco ; il arrive sur France 3, samedi 9 septembre 2023 à 17h25.

Création entre la radio et la télévision publique, cette nouvelle version du plus ancien jeu radiophonique de France lancé sur France Inter en 1958, sera animée par Nicolas Stoufflet, la voix du jeu à la radio depuis 2008, et Carinne Teyssandier, animatrice de France Télévisions.

Cette création inédite du service public adaptée pour la télévision sera l'occasion de découvrir en plateau les meilleurs candidats issus de l'émission radio et venus de toutes les régions de France. Ils devront répondre en trente secondes à des questions de culture générale.

Chaque semaine, le duo d'animateurs, Nicolas Stoufflet et Carinne Teyssandier, départagera 10 binômes, dont un seul sera sacré champion du Jeu des 1000 euros !

Le jeu des 1000 Euros en TV se jouera en deux manches et une finale, avec des règles inédites pour la TV. Vous retrouverez dans cette création, les éléments identitaires du jeu : la progressivité des questions, les fameuses questions bleues, blanches, rouges, ou encore les épreuves du Banco, Super Banco.

Le jeu des 1000 euros, l’adaptation télévisée de l’émission lancée avec succès par France Inter est diffusé sur France 3 tous les samedis à 17h25 et sur l’antenne de France Inter, du lundi au vendredi à 12h45.

Un succès d’audience de la radio à découvrir sur le petit écran !