"Le jeu des si" d'Isabelle Carré : Le Masque n'a pas pu faire comme s'il avait aimé…

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Le troisième roman de la comédienne Isabelle Carré. L'histoire commence par une déconvenue et Elisabeth, la narratrice, professionnelle de l'événementiel sur la Côte d'Azur, débarque à l'aéroport pour un week end d'amoureux à Saint-Sébastien avec son futur mari Martin. Mais pas de Martin pour l'attendre dans le hall. Elizabeth fonce vers la station de taxi ou un chauffeur brandit une tablette électronique sur laquelle est écrit "Emma Auster", Emma comme Bovary, Auster comme Paul. Et "c'est moi", dit alors Elizabeth au taxi qui l'emmène dans un village du Pays basque, où l'on attend la nounou et photographe d'oiseaux Emma Auster. On a saisi le message d'Isabelle Carré : il suffit d'une opportunité pour changer de vie, se réinventer, prendre la place d'un ou d'une autre, se débarrasser de tous les tracas et même de la pression d'un mariage.

Frédéric Beigbeder sauve malgré tout une réflexion sur le métier d'actrice

S'il aime beaucoup Isabelle Carré en tant que comédienne et qu'il défend la réflexion qu'elle mène sur son métier, Frédéric l'encourage à perfectionner davantage son style littéraire : "C'est une très grande comédienne, quelqu'un de très sensible, je n'ai pas du tout envie de l'attaquer, mais je pense que si elle veut vraiment réussir sa reconversion dans l'écriture, je pense qu'il faut qu'elle soigne un tout petit peu plus le style… Ça fait trois romans en trois ans à peu près. Peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps pour les écrire.

Publicité

Cela dit, c'est très intéressant parce qu'elle parle de son métier d'actrice qui consiste à toujours devenir quelqu'un d'autre. Avec cette héroïne qui essaie de s'emparer de la vie de quelqu'un d'autre. Ensuite, ça devient Isabelle Carré elle-même pendant le confinement, et là, c'est peut-être un peu moins concluant, mais c'est une réflexion sur le métier d'actrice".

Un livre qui est tombé des mains d'Elisabeth Philippe

Pour la journaliste de L'Obs, ça aurait pu être un roman fort agréable, jusqu'à ce que le récit finisse par ne plus fonctionner du tout à ses yeux…

EP : "On voit bien l'ambition d'Isabelle Carré qui introduit de gros panneaux littéraires lumineux en guise de référence : l'héroïne s'appelle Emma comme Emma Bovary, Auster comme Paul Auster. On sent qu'elle a une ambition formelle de brouiller les pistes entre réel et fiction, entre son personnage et une narratrice qui lui ressemble beaucoup.

Sauf que… c'est raté, car le problème, malgré ce début qui pourrait donner lieu à un roman plaisant, succède ce ventre mou, avec cette histoire d'adultère dont on n'est pas vraiment sûrs pendant qu'ils sont confinés. Au bout d'un moment, le jeu des si on a envie de dire non. Moi, ça m'est tombé des mains".

Arnaud Viviant ne peut pas faire comme s'il avait aimé…

L'écriture de la comédienne est très fastidieuse d'après le journaliste du magazine Transfuge qui estime qu'elle n'a pas (encore) de sensibilité littéraire : "C'est le deuxième roman que je lis d'Isabelle Carré. Le précédent était nul. Celui-ci réussit l'exploit d'être encore plus mauvais. La littérature, c'est justement l'endroit où on ne peut pas faire comme si. Il y a bien cette équivalence qu'elle veut créer entre le métier de comédienne et celui d'écrivain, mais dans la littérature, on ne peut pas faire comme si… Les deux premières phrases du livre sont d'une laideur qui annonce la couleur…"

Patricia Martin salue quand même de très belles choses

C'est une femme qui est lumineuse, qui exprime une forme d'innocence. Je trouve que ce livre lui ressemble. Même si j'ai beaucoup mieux aimé la première partie, assez formidable, l'idée de départ est vraiment intéressante.

Isabelle Carré dit combien elle n'a pas eu le courage de faire dans la vie ce qu'elle fait faire à son héroïne, c'est assez subtil. C'est une femme qui, même si tout lui sourit, est dans une zone grise. Elle est presque heureuse, mais pas tout à fait. Puis soudain, sa vie va changer. Il y a quand même de très belles choses".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Le Jeu des si " d'Isabelle Carré 8 min France Inter

📖 LIRE - Le Jeu des si " d'Isabelle Carré (Grasset)

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume , réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma , littérature ou théâtre.