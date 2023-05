"Le Jeune Imam" de Kim Chapiron : "un film d'une grande banalité qui manque d'inspiration" selon Le Masque

On est au début à Montfermeil avec une mère (Hadi Berthe) qui n'en peut plus de son fils Ali, qui n'arrête pas de faire des bêtises (Abdullah Sissoko), un ado tout à fait à la dérive, et qui l'envoie au Mali pour le remettre dans le droit chemin coranique. Et dix ans plus tard, Ali revient en France et contre toute attente, très vite, il devient l'imam de la cité, un imam apaisé, progressiste. Et il trouve le moyen d'aider les fidèles à réaliser leur rêve qui est de faire le pèlerinage à La Mecque. Et ça ne va pas être simple.

Un film qui a globalement échappé Charlotte Lipinska

La critique ciné pour le magazine Vogue a peiné à saisir les enjeux et à capter ce que souhaitait vraiment raconter le film : "Le jeune imam me désarçonne un petit peu. Bien que je trouve très intéressante la façon dont il nous montre le quotidien de ces banlieues sans drogue, sans violence, qu'on a l'habitude de voir habituellement au cinéma, avec une normalisation de la pratique de l'islam, et sans tomber dans le fondamentalisme. C'est un film très apaisé, modéré et Kim Chapiron parle de 'la majorité silencieuse', c'est une jolie expression. Mais une fois tout cela installé, qu'est-ce que ça me raconte vraiment ? Notamment sur ce personnage très mystérieux de jeune imam - dont on ne sait jamais vraiment à quel degré sa naïveté l'implique ou pas dans l'escroquerie - qui m'a laissée un peu à la porte du film. Même s'il y a des scènes très réussies dans la volonté de retisser ce lien filial avec sa mère, globalement, le film m'échappe un peu. Je ne sais pas trop ce que ça me raconte".

Publicité

Pour Xavier Leherpeur, c'est un film d'une grande banalité et prévisibilité

Si le chroniqueur cinéma pour France Inter salue une histoire plutôt positive sur l'islam, il s'est lui aussi demandé qu'elle était la finalité du film : "C'est un scénario d'une grande banalité, d'une lisibilité et prévisibilité absolue. Je ne vois pas très bien ce qui intéresse ses réalisateurs et tout ça fait que je ne suis jamais vraiment rentré dans le film. C'est d'un simplisme absolu, avec une absence de caractérisation et de complexité des personnages".

Jean-Marc Lalanne regrette que Kim Chapiron ne soit pas plus inspiré par ce qu'il filme

Les petites choses qui pourraient intéresser le journaliste des Inrocks lui semblent être trop à la périphérie pour sauver ce film, même s'il a trouvé amusant la rencontre qu'il met en scène entre la religion et les nouveaux moyens de communication numérique : "J'aime la manière dont il va chercher à faire reposter ses stories par des imams qui ont plus de followers que lui, c'est une satire assez tendre et amusante de la société de communication qui rencontre tout à coup la question de la religion. Il y a des petites choses marrantes, mais je trouve que le cœur du film (la relation entre le personnage principal et sa mère) est traité de manière extrêmement conventionnelle. Je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes qui traitent de cela alors que ça devrait pourtant être la clé affective et psychanalytique du film. J'ai l'impression qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'il filme".

Le film passe malheureusement à côté du message qu'il veut transmettre, déplore Pierre Murat

Pour le critique de la revue Télérama, c'est un film qui pourrait être beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est : "C'est un peu maladroit parce que ce qu'il veut nous dire, il s'agit de prôner un islam apaisé, je trouve ça plutôt intéressant, même si c'est fait avec une certaine naïveté. Mais, ce qui m'ennuie, c'est que ce personnage, on le montre comme un crétin qui se fait duper. Et généralement, quand tu veux essayer de montrer la générosité d'un propos, tu essaies d'éviter de faire du héros un candide qui se fait rouler parce que sinon le message passe à côté… En ces temps d'intolérance, montrer de la tolérance, c'est plutôt bien".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Le Jeune imam" de Kim Chapiron 7 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .