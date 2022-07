Le jour où Antoine de Maximy a échappé à un enlèvement

Les voyages, il en connaît un rayon. Antoine de Maximy voyage depuis plus de quarante ans à travers le monde. Ses voyages l’ont enrichi toutes ces années. Il a fait des rencontres incroyables, mais il a aussi subi quelques difficultés.

En 2005, le célèbre animateur de "J'irai dormir chez vous" débute un nouveau volet de son émission phare. Il part découvrir la Bolivie en Amérique latine. Mais presque aussitôt arrivé, quelque chose le met mal à l’aise.

Publicité

Une femme l’aborde dans la rue un soir, prétend être policière et lui demande expressément de la suivre. Désarçonné, il hésite, mais finit par refuser. On l’a prévenu avant son arrivée dans le pays que certains touristes se faisaient dépouiller par des délinquants se faisant passer pour la police. Certains portent même un faux uniforme. La femme en face de lui, n’en a pas.

"C’était une tentative d’enlèvement en direct. Elle a perdu, car elle m’a dit ‘Montre-moi ton autorisation de tournage’. Moi, j'y vais en touriste, je n'en ai pas et je lui dis que je n'ai pas besoin d'en avoir. Je lui demande alors ‘Montrez-moi votre carte de police’. Elle me répond un truc qu'on disait à la maternelle ou à la primaire : ‘je te montrerai ma carte de police quand tu m'auras montré ton autorisation de tournage’. Mais qui aurait cru ça ?"

À peine la femme essuie-t-elle un refus qu’elle essaye de s’enfuir. Alertés par le bruit, des passants s’arrêtent et confrontent la femme. Ils la retiennent dans sa fuite et l’accusent d’être malhonnête. Finalement, le groupe de riverains appelle la police. Celle-ci recueille les témoignages des passants, de la voleuse et d'Antoine de Maximy. Il est alors décidé que le coupable et la victime doivent aller au commissariat pour répondre aux questions des enquêteurs.

Arrivé au commissariat, tout prend des proportions gigantesques. Au total, six chaînes de télévision locale arrivent à la suite et interrogent le reporter français. Antoine de Maximy réalise qu’elles tournent en direct. À partir de ce moment-là, il sait qu’il est au cœur du fait divers du moment en Bolivie. Il est le Français qui a failli se faire enlever et escroquer.

Cette situation l’embête au plus haut point. La femme qui voulait l’enlever va aller en prison et il est connu de tous dans le pays, car son visage est passé en boucle à la télévision. Il ne peut donc plus rencontrer des gens sous couvert de la simplicité de l’anonymat, comme le requiert son émission. De plus, malheureusement, les caméras ne tournaient pas lors du début de l’échange entre cette femme et Antoine de Maximy. Il n’a donc aucune image de l’imposture pour monter son émission, ce qui ne l’arrange pas du tout.

Pour couronner le tout, il finit par réaliser que des hommes sont à sa recherche. La situation n’étant pas optimale, Antoine de Maximy décide de partir de la Bolivie et de continuer son aventure dans un pays frontalier : le Pérou, au bord du lac Titicaca. "Tu ne peux pas rester dans un pays où tu veux rencontrer des gens que tu ne connais pas, alors qu'il y a des gens qui te cherchent pour te faire du mal. C'est impossible".