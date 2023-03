Le journal météo de France Télévisions se transforme pour donner plus de place au changement climatique

Fini le traditionnel bulletin météo avec les températures et les cartes des territoires de France. "La météo du jour va être mise dans le contexte d'un climat qui change", explique Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS. Face à l'urgence climatique, France Télévisions change la formule de son journal météo et lance dès ce lundi 13 mars son "journal météo-climat". Un journal rallongé, sur un nouveau plateau, dans lequel la météo sera détaillée à la lumière des changements climatiques. Chaque phénomène sera analysé par des spécialistes.

Pour Anaïs Baydemir, journaliste et présentatrice météo à France Télévisions, ce nouveau journal a été imaginé pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs les effets du réchauffement climatique. "Comme d'habitude on aura toujours nos prévisions de météo, et en même temps on va donner des clés de compréhension pour remettre la météo dans le contexte d'un climat qui se réchauffe", explique-t-elle à France Inter. Chaque phénomène météorologique sera expliqué par des données scientifiques, des expertises notamment d'hydrologues. Dès aujourd'hui, le journal météo-climat, sera filmé depuis un plateau virtuel au cœur de France Télévisions, à 20h40 sur France 2 et à 21h sur France 3.

Les spécialistes répondent aux questions des téléspectateurs

Le journal météo-climat durera environ cinq minutes, contre trois actuellement, mais les bulletins pourront être rallongées en fonction des événements climatiques. Un plateau plus grand sera mis à disposition avec des écrans plus grands.

Le nouveau journal météo-climat comprendra aussi une rubrique baptisée "On vous répond", spécial climat, dans laquelle les spécialistes répondront directement aux questions des téléspectateurs. Via le hashtag #OnVousRépond sur franceinfo.fr et en scannant le QR code qui s'affichera à la télévision, les téléspectateurs pourront poser leurs questions à la rédaction nationale et aux référents scientifiques. Ce nouveau format comprendra également des reportages sur les effets du réchauffement climatique.

"On va essayer de lier le plus possible la météo au climat. La météo n'a plus vraiment de sens toute seule", détaille Anaïs Baydemir. Ces décryptages et expertises ont été imaginés pour ne pas être "anxiogènes", précise le groupe de médias. Des solutions pour lutter contre le changement climatique seront également proposé, pour essayer "d'améliorer les choses au quotidien", ajoute la présentatrice météo.

"Cette transformation fait partie des enjeux d'éducation" au climat

Pour le climatologue Christophe Cassou, qui participera à l'émission, ce nouveau format est bien plus cohérent avec les problématiques environnementales actuelles. "La dynamique orageuse que nous observons actuellement par exemple montre que la saison d'hiver se raccourcit, c'est plutôt une dynamique estivale alors qu'on est au moins de mars ! Grâce à ce nouveau journal on va pouvoir remettre en contexte l'élément météo du jour", se réjouit-il.

"Cette transformation fait partie des enjeux d'éducation, de montée en connaissance et de compétence sur les enjeux de climat", assure Christophe Cassou. "Le but c'est d'assoir le fait que le climat change, on le perçoit, on le vit, et déconnecter le climat de la météo ça n'a pas de sens", dit-il. Selon Christophe Cassou, ce nouveau journal permettra de "replacer le citoyens au centre des enjeux climatiques".