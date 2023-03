Le journaliste français Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021, a été libéré

Il est, selon Reporters sans frontières, le journaliste français le plus longuement retenu en otage depuis la guerre du Liban. Après 711 jours de captivité au Sahel, Olivier Dubois a été libéré, a annoncé ce lundi la direction du journal libération. Capturé le 8 avril 2021 par un groupe djihadiste à Gao, dans le nord du Mali, il est arrivé libre ce lundi à l'aéroport de Niamey, au Niger. À sa descente de l'avion, il est apparu souriant, visiblement ému. "C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre", a-t-il déclaré devant la presse. "Je me sens fatigué, mais je vais bien", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sa libération "est un immense soulagement", s'est réjouie RSF. "Nous avions eu des nouvelles rassurantes à plusieurs reprises ces derniers mois, et encore très récemment : il semblait en bonne forme, mais la durée de sa captivité nous inquiétait", a commenté le secrétaire général de l'organisation, Christophe Deloire.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Aujourd'hui âgé de 48 ans, Olivier Dubois travaillait comme journaliste indépendant au Mali depuis 2015. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait ainsi avoir été capturé à Gao par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), la principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Un an après l'enlèvement du journaliste, et après la diffusion d'une vidéo réalisée par sa famille afin de sensibiliser l'opinion publique, Emmanuel Macron avait assuré ses proches de "la pleine mobilisation" de l'État afin de mettre un terme à son "insupportable séquestration".

Un otage américain également libéré

L'humanitaire américain Jeffery Woodke, enlevé en octobre 2016 au Niger, a également été libéré. S'appuyant sur une canne, les cheveux blancs, il est apparu aux côtés d'Olivier Dubois. "Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines" a déclaré à l'aéroport, le ministre de l'Intérieur nigérien, Hamadou Souley.