Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort

Il était un monstre de l'interview. Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, figure des médias depuis les années 60, est mort mardi à l'âge de 86 ans, a annoncé le groupe Canal+, confirmant une information révélée par plusieurs médias. Né en 1937 à Oran (Algérie), il avait été le visage de nombre d’émissions politiques depuis les années 1960, principalement sur les chaînes de télévision française, et occupé plusieurs postes de direction dans l'audiovisuel, dont, dernièrement au sein du groupe Lagardere.

"Jean-Pierre n'est plus. Ma tristesse est infinie. Je perds un ami. La France, un journaliste brillant", a notamment indiqué sur X (ex-Twitter) le directeur général du groupe Canal+, Gérald Brice-Viret. "Je m'associe à la peine immense de sa famille, de ses proches, et de ceux qui ont un jour eu le bonheur de croiser sa route, à CNews, qu'il a contribué à créer, comme ailleurs."

Jean-Pierre Elkabbach a notamment présenté, entre 1975 et 1977, le 13/14, rendez-vous d'information de la mi-journée sur France Inter. Au début des années 90, Jean-Pierre Elkabbach a été président de France 2 et France 3, devenues France Télévisions. Poste qu'il a dû quitter en 1996 après le scandale des contrats faits aux animateurs-producteurs. Il a aussi dirigé la station Europe 1 entre 2005 et 2008.

"Un exceptionnel journaliste"

"Cet homme a interviewé la terre entière, il a rencontré tous les chefs d'Etat, il a interrogé tout le monde, il a traversé plusieurs fois le globe", a souligné Philippe Labro, interrogé par nos confrères de franceinfo. Le journaliste se souvient "de ses duels à côté d'Alain Duhamel avec les grands hommes politiques, en particulier de Georges Marchais".

Jean-Pierre Elkabbach "était partout, tout le temps, sachant faire parler les gens, ayant une approche tout à fait professionnelle et humaine", insiste Philippe Labro. "C'était un très, très grand journaliste, sans doute le plus grand de sa génération." L'écrivain et journaliste veut retenir le "goût du travail" de Jean-Pierre Elkabbach, "son opiniâtreté et son indépendance d'esprit, sa capacité de rebondir en permanence" et son style "direct, franc, travaillé".

"Fasciné par le pouvoir"

Invité de France Inter en 2022 , à l'occasion de la publication de ses mémoires, "Les rives de la mémoire", il s'était dit "fasciné par le pouvoir". Jean-Pierre Elkabbach fait partie des rares journalistes qui ont interrogé la plupart des grands dirigeants internationaux. "Pour avoir Poutine, il a fallu cinq mois de négociations", avait-il révélé. Jacques Chirac "était comme le taureau qui rentre dans l'arène et malheureusement, c'était nous, les toréadors qui avions peur du taureau", rapportait-il encore.

"Beaucoup sont étonnés que celui qui avait contribué à me mettre dehors en 1981 ait fait de moi l'un des derniers confidents, mais c'était comme ça, les hasards et peut-être les chances de la vie", racontait aussi celui qui a réalisé une série d'entretien avec François Mitterrand à la fin de sa vie.