Le Kid de Charlie Chaplin en ciné-concert à l’Auditorium de Lyon les 27 et 28 janvier 2023

Résumé : Recueilli par Charlot le vagabond, un enfant abandonné casse des carreaux pour aider son père adoptif, qui gagne sa vie comme vitrier. Jusqu’à l’intervention des services sociaux…

Premier long métrage de Chaplin, qu’il produit, écrit, dirige et interprète, Le Kid est une innovation. Depuis longtemps, Chaplin souhaitait réaliser un film « sérieux », mêlant burlesque et sentiment.

L’affiche américaine du film annonce : « Le grand film auquel le célèbre comique a travaillé pendant une année. Six bobines de joie. » Une affiche sur laquelle figure un Charlot enfant (le petit Jackie Coogan, 7 ans), double du Charlot adulte, au même regard inquiet. Chaplin, qui jusque-là n’avait offert que des comédies burlesques, bascule avec Le Kid dans le tragicomique sur fond autobiographique.

Tourné en 1920 dans une Amérique déjà secouée par une première crise économique qui préfigure celle de 1929, Chaplin, sous le couvert du rire, dénonce des aspects sombres de la société.

« Ce n’est pas dans les livres que je puise mon inspiration et mes idées, mais en regardant les gens, dans le contact individuel avec mes amis, et dans une attention particulière à l’humanité, dans la rue et là où elle se réunit. Je ne cherche ni interprétation ni satire de la vie humaine, mais le divertissement. Il me semble que divertir, offrir un bol d’air frais au public en lui faisant oublier ses problèmes et les tragédies du quotidien, est un travail valable. » Charlie Chaplin - journal canadien en 1921, année de la sortie du Kid.

Film tous publics, Le Kid a été désigné par le British Film Institute comme l’un des cinquante films à voir avant 14 ans.

Le Kid occupe dans l’œuvre de Chaplin un rang particulièrement emblématique. Y a-t-il plus attendrissant dans toute sa filmographie que ce jeune garçon, double miniature du vagabond Charlot ? Outre la projection de ce chef-d’œuvre accompagnée par l’Orchestre national de Lyon , L’AO vous propose une exposition, des rencontres et des ateliers à découvrir en famille.

► Distribution

The Kid États-Unis, 1921, N & B, muet / avec Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Musique de Charlie Chaplin

Orchestre national de Lyon sous la direction de Timothy Brock

A l’Auditorium de Lyon