"Le Livre des solutions" de Michel Gondry : un film laborieux qu'on ne voit pas sans déplaisir selon Le Masque

Au festival de Cannes et à la Quinzaine des cinéastes cette année, il y avait le film du réalisateur (qui se faisait très rare) de "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" et de "L'Ecume des jours" d'après Boris Vian, avec un Pierre Niney encore plus en roue libre que d'habitude dans le rôle de Marc, un cinéaste qui ressemble à Gondry lui-même et qui s'enfuit parce que ses producteurs le menacent de récupérer les rushes de son nouveau film. Projet qu'il emporte avec lui, accompagné par sa monteuse, Blanche Gardin, jusque dans les Cévennes où vit sa tante Denise (Françoise Lebrun). Il compte bien s'y installer pour terminer son chef-d'œuvre maudit, pour retrouver peu à peu sa créativité et écrire, lui le dépressif égocentrique, 'le livre des solutions', une sorte de manuel de développement personnel.

"C'est foutraque, parfois assez drôle et c'est aussi un peu complaisant" selon Jérôme Garcin.

Pour Pierre Murat, c'est un film… sympatoche

Le critique cinéma pour Télérama aurait très bien pu se passer de ce film dans lequel il ne sauve que le rôle de Françoise Lebrun : "On passe 1h42 avec un type odieux, et sympa en même temps. Un film qu'on voit sans déplaisir, mais la seule interprète qui m'ait vraiment plu, c'est Françoise Lebrun, toujours aussi formidable, absolument magnifique et gracieuse ici. Heureusement qu'elle est là".

Xavier Leherpeur irrité par un film qu'il juge hystérique et laborieux

Le journaliste pour 9e Obsession ne cache pas l'ennui qu'il a ressenti face à la frénésie scénaristique de Michel Gondry qui, selon lui, ne suffit pas à faire un bon film : "C'est sympatoche sur le papier quand on rappelle deux ou trois gags qui font sourire, mais au bout de 1h42, on a le temps de comprendre et de constater que le film est très laborieux. Il y a une telle peur non pas de la page blanche, mais de l'image vierge chez Michel Gondry qu'il sature d'idées qui ne sont pas toutes excellentes. Il y a un moment où cette espèce d'hystérie constante de créativité jouée par Pierre Niney fait qu'on a l'impression qu'il n'a jamais vraiment d'idées en tête quand il fait son film. Il y a du bricolage, c'est assez savoureux et en même temps, ça ne fait jamais un film. Il m'a régulièrement débarqué à force de vouloir prouver des choses insolites dont on se fout un tout petit peu".

Charlotte Lipinska sauve malgré tout un film qu'elle juge courageux et drôle

La critique pour Vogue admet ne pas avoir été insensible à la mise à nu du cinéaste qui se met en scène un très grand courage : "C'est lui-même qu'il nous raconte dans ce nouveau film puisqu'il est véritablement parti chez sa tante Suzette, et le film est tourné dans la maison de sa tante, avec ce double incarné par Pierre Niney, caractériel, odieux, paranoïaque, ce qui donne des scènes assez drôles et cocasses. Si ça reste assez long, c'est assez courageux de la part de ce réalisateur qui a une carrière complètement en dents de scie, d'expliquer pourquoi il a été si ingérable pendant tant d'années avec des idées (certes certaines moins drôles que d'autres). Mais la scène où il dirige avec son corps un orchestre parce qu'il ne sait pas lire la musique, c'est ce que Michel Gondry a réellement fait sur "L'écume des jours", c'est quand même très drôle".

Pour Eric Neuhoff, ce film est un ratage complet

Si Michel Gondry a réalisé un excellent film, c'est loin d'être celui-là d'après le critique du Figaro, qui a même failli s'endormir durant la séance : "C'est un ratage complet, le film n'a aucun intérêt. Ses idées ne sont pas bonnes. Le pauvre Pierre Niney fait ce qu'il peut avec ce personnage. Son hommage à son entourage, ok, mais qu'il fasse cela chez lui un samedi soir avec son album photos. On se dit que les producteurs ont eu raison de l'interrompre, de lui dire d'aller dans les Cévennes. En plus, on n'y comprend rien. À un moment, il montre son film en public et tout le monde dort dans la salle, j'avoue que c'était un peu mon cas".

