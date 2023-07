Le livre La Souterraine, de Sophie Marceau, "très mauvais" ou "autoportrait impressionniste", selon Le Masque

Présentation de Jérôme Garcin : 27 ans après Menteuse, l'actrice Sophie Marceau publie son deuxième livre qui s'appelle La Souterraine, chez Seghers, éditeur devenu légendaire, de tous les poètes. Un mélange de textes personnels, de contes, de poèmes, de souvenirs difficiles à synthétiser. Donc il la cite : "Depuis toujours, en somme, j'ai cru être le rêve de quelqu'un ou un délire ou un reflet dans le miroir des autres, sans nom, sans chair, sans cause et origine." Ou encore "Je suis actrice, une guérisseuse, ça passe par moi et ça nettoie. Ça secoue aussi. Mon corps dialyse les peurs, garantit l'homéostasie des sentiments. Je suis un passage, un lien." Et enfin, "Je garde toujours un livre ouvert à côté de mes rêves".

Olivia de Lamberterie a été très touchée par ce texte

La critique de Elle, qui a toujours beaucoup aimé Sophie Marceau, a été touchée et happée par ce livre qu'elle a trouvé original. Elle a aussi beaucoup aimé ce livre parce qu'elle trouve que ce n'est pas du tout celui qu'on aurait pu attendre. En effet, ce n'est pas un livre de souvenirs d'actrice où elle pourrait encenser, balancer comme il y en a eu beaucoup. Olivia de Lamberterie : "Je trouve que c'est un livre vraiment très personnel, très singulier, qui est une sorte d'autoportrait impressionniste au travers de fables, de contes, de nouvelles, de poèmes parfois. Et je trouve qu'il y a une sorte de beauté dans ce qu'elle dit d'elle, qui m'a vraiment extrêmement touchée. La manière dont elle a de parler de sa famille, par petites bribes, de parler de son père qui conduisait des poids lourds, en disant que c'était un homme qui ne servait qu'à servir."

Sophie Marceau évoque aussi sa grand-mère et sa mère : "Il y a une dernière nouvelle qui est peut-être la plus réaliste, parce que souvent, ce sont des choses qui sont un peu difficiles à saisir. Mais la nouvelle sur sa mère où elle commence en disant 'ma mère est belle' et en disant que la beauté, justement, ça arrive chez les gens riches, les gens pas riches, que c'est très démocratique. Mais le problème, c'est que son grand-père avait pris en horreur sa fille parce qu'elle était une femme et à partir de là, elle explique très bien cette non-transmission de féminité qui est arrivée jusqu'à elle."

L'actrice et autrice se raconte aussi lors d'une scène d'un dîner, comme Olivia de Lamberterie le relate : "Jamais elle ne parle d'elle comme un transfuge, mot à la mode – on ne peut plus l'entendre. Mais elle parle de son mauvais goût de pauvre. Je trouve que c'est un livre assez violent, assez acide. Elle fait aussi un portrait de Christophe Lambert qu'elle ne nomme pas."

Jean-Louis Ezine n'a pas été convaincu

Le critique n'a pas été aussi convaincu que sa consœur. Il dit, d'un air amusé, avoir découvert qu'une actrice se compose de plusieurs parties : "D'abord, la partie la plus célèbre de Sophie Marceau, c'est sans doute sa poitrine qui a été chantée par Julien Clerc, par Alain Souchon. [...] Mais j'ai découvert que la partie qui souffre le plus chez elle, ce sont les pieds parce qu'elle se choisit toujours des chaussures trop petites. Et c'est bizarre, vous avez Greta Garbo, c'était un peu pareil."

Pour Elisabeth Philippe, c'est une très bonne surprise

La critique de L'Obs avait un peu peur en découvrant le texte mais elle a finalement été agréablement surprise, comme elle le dit : "Le premier texte, le pavillon de banlieue, l'odeur du clafoutis, des gitanes. Je me disais oh la la, c'est le bon goût des choses simples, un peu comme dans une publicité pour du jambon Herta. Et on sent bien qu'effectivement ça s'ancre dans une forme de réalité biographique. Il y a pas mal d'allusions, et on reconnaît Christophe Lambert. Elle évoque son mariage, on comprend que c'est son mariage avec Andrzej Żuławski, etc. mais elle se laisse dériver."

Elisabeth Philippe : "Elle se laisse dériver vers des territoires plus incertains, presque surréalistes. C'est en cela que son livre trouve toute sa place chez Seghers, éditeur d'Éluard ou d'Aragon. Je pense notamment à ce texte sur une naïade au bord d'une piscine qui, désolée j'y reviens, a de très gros seins, qu'elle décrit comme des anémones de mer. J'avais l'impression de voir des tableaux de Dali ou de Leonor Fini. Il y a quelque chose comme ça, d'un peu fluide, et j'ai trouvé ça assez étonnant. Il y a beaucoup d'images assez surprenantes."

Pour la critique, beaucoup de choses dans ce texte passent par le regard et les images : "Il est beaucoup question de graviers, de pierre, de cailloux et il y a quelque chose de très tranchant aussi dans sa façon de dire le monde, de l'observer, de le regarder. Pour une femme qui a été à ce point regardée, je trouve qu'elle est une observatrice extrêmement fine."

Arnaud Viviant n'a pas aimé

Pour le critique de Transfuge, il ne faut pas oublier de dire qu'il y a des poèmes. "Là, c'est très mauvais. Vous êtes gentils mais peut-être pas vraiment justes en fait. Le truc, c'est rien, c'est de bric et de broc, ça n'a pas beaucoup d'unité, ça n'a pas beaucoup de sens et surtout, on n'entend pas la voix de Sophie Marceau."

Pour lui, c'est surtout dommage que l'on s'intéresse à ce livre alors qu'il y en d'autres très beaux publiés chez Seghers dont on ne parle pas, comme Les Lettres d'à l'Est d'Eden. Journal d'un roman, de John Steinbeck : "Les lettres qu'il a écrites pendant qu'il écrivait À l'Est d'Éden, c'est absolument merveilleux. Un livre incroyable."

Pour vous faire votre idée, vous pouvez lire La Souterraine, de Sophie Marceau, publié chez Seghers le 4 mai 2023.

