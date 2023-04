Le mariage pour tous a dix ans : "La société a vraiment absorbé cette réforme" estime Christiane Taubira

Elle a été le visage de la lutte en faveur du mariage pour tous : Christiane Taubira, alors ministre de la Justice de François Hollande. Il y a 10 ans jour pour jour, le 23 avril 2013, elle réussissait son pari : le Parlement adoptait la légalisation du mariage homosexuel et de l'adoption pour les couples du même sexe. Cette loi a ainsi ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession. Mais avant d'en arriver là, s'en est précédé plusieurs mois de manifestations pro et anti mariage pour tous , dans un climat électrique. Les échanges à l'Assemblée ont souvent également été violents. Dix ans plus tard, Christiane Taubira a accepté de se confier à Frédéric Barreyre pour France Inter et de revenir sur son combat.

"Cela fait partie des grands cadeaux de la vie de porter une loi de liberté"

Tout d'abord, l'ancienne ministre de la Justice affirme que "la société a vraiment absorbé cette réforme." Une réforme qui selon elle est "généreuse au sens où elle ouvre une institution à des personnes qui en était injustement privées". Christiane Taubira assure aujourd'hui ne "pas vraiment" ressentir de la fierté "car c'était un combat tout à fait juste". Avec le recul, elle confie toutefois que "cela fait partie des grands cadeaux de la vie de porter une loi de liberté, d'égalité, d'élargir le champ des droits (...) et puis mettre à égalité des familles, des couples. Il faut quand même mesurer et goûter cela." Christiane Taubira en profite d'ailleurs pour rendre hommage à différents ministres et députés qui l'ont soutenue et se sont battus à ses côtés.

"Pour moi le pire, c'était les agressions homophobes"

Au cours des différentes interviews qu'elle a pu donner, la ministre de la Justice de l'époque a toujours répété que si c'était à refaire elle le referait. Elle maintient son propos. "Je le ferais même si on me disait à l'avance qu'il y aurait cette violence-là, que les coups seraient aussi impitoyables." A ce propos, Christiane Taubira rappelle que "de façon publique j'ai été attaquée avec beaucoup de virulence, j'ai dû me soumettre à une protection renforcée" et ajoute : "c'était une extension de libertés, une ouverture des droits, une protection d'enfants et de familles... je trouvais que ce qui était injuste, c'est que des personnes se mobilisent contre ces droits-là pour d'autres citoyens." Malgré la violence qui la visait, Christiane Taubira assure que "pour moi le pire, c'était les agressions homophobes." Outre les injures, les menaces, "il y a eu des agressions physiques" insiste-t-elle.

Su les récents mea culpa : "que ces gens-là se débrouillent avec leurs remords"

A l'occasion des 10 ans du mariage pour tous, plusieurs représentants politiques ont fait leur mea culpa et reconnu qu'ils avaient fait une erreur en 2013 en votant contre le texte et en s'y opposant. C'est le cas notamment de Gérald Darmanin , ministre de l'Intérieur, ou encore Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. "On aurait envie de répliquer : tout ça pour ça" réagit Christiane Taubira sur France Inter, avant d'ajouter "je ne suis pas la plus douée pour délivrer l'absolution" "Que ces gens-là se débrouillent avec leurs remords" l'ancienne ministre. Elle estime que "c'est aux personnes qui ont été meurtries par les propos injurieux, méprisants et par leur effet galvanisant sur les plus agressifs de la manif pour tous" de dire ce qu'elles en pensent. "Il y avait des ados parmi ces personnes-là à l'époque, c'est à elle de dire ce qu'elles en éprouvent aujourd'hui". D'ailleurs, Christiane Taubira fait une confidence : "à l'époque, j'étais extrêmement tourmentée par ce que les adolescents et enfants avaient entendu. Des horreurs ont quand même été dites dans l'hémicycle."

"Nos institutions elles-mêmes ne doivent pas exclure des citoyens"

Le mariage pour tous est aujourd'hui entré dans les mœurs mais Christiane Taubira tient à faire passer un message : "Il faut savoir que nos libertés sont toujours susceptibles d'être menacées donc nous devons exercer de la vigilance". Mais elle tient quand même à ajouter que "nous pouvons considérer que dans l'état actuel des choses, le fait que les opposants les plus rudes ont été obligés de faire profil bas, on peut considérer que nous avons devant nous une période de trêve." Pour conclure cet entretien accordé à France Inter, Christiane Taubira souhaite faire un rappel : "nos institutions elles-mêmes ne doivent pas exclure des citoyennes et des citoyens."