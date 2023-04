"Le masochisme" : une pratique littéraire et sexuelle qui s'est retournée contre son inspirateur

Léopold von Sacher-Masoch est l'auteur d'une vingtaine de romans, d'une centaine de nouvelles, d'essais et de pièces de théâtre, il reste une figure reconnue du XIXe siècle dans toute l'Europe jusqu'en Amérique. Il fut même salué par les plus grands de ses pairs, dont Victor Hugo ou encore Alexandre Dumas. Il a dirigé une revue littéraire, Auf der Höhe, à laquelle les plus grands écrivains de l'époque ont participé. Il a reçu la Légion d'honneur de la main du président de la République Jules Grévy.

Quand un certain Sacher-Masoch était réduit au "masochisme"

Seulement, voilà, cet auteur est resté dans la mémoire littéraire comme l'un des plus sulfureux de son temps pour avoir été associé, et à son insu, au "masochisme" dont il est resté le nom, sinon l'inspirateur. On a retenu de cet auteur une présence, une réputation littéraire avilie par la stigmatisation de sa vie sexuelle non-conventionnelle pour l'époque, qui ne reflète pas du tout l'importance qu'il a réellement représenté de son vivant au cours de son siècle, et surtout pas à la mesure de l'importance qu'il a eue en France à la fin du XIXe siècle.

Publicité

Catherine Sauvat est spécialiste de la littérature germanique, auteure de plusieurs biographies d'écrivains allemands ou autrichiens, elle était invitée de l'émission "Autant en emporte l'histoire". Elle nous a permis de mieux saisir les tenants et aboutissants de l'histoire de celui qui est resté dans la mémoire l'inspirateur du concept de "masochisme". Tentons donc d'analyser, grâce à ces éléments d'information, comment l'œuvre et le nom de cet écrivain Léopold von Sacher-Masoch ont été dévoyés et réinvestis par les stigmates de la psychiatrie naissante et des mœurs de la fin du XIXe siècle pour donner naissance à la pathologie "masochiste".

Une grande admiration pour les femmes de pouvoir depuis l'enfance

Léopold naît en 1836 en Galicie, dans le giron territorial de l'empire d'Autriche à l'époque (région qui correspond aujourd'hui à l'actuelle Ukraine). Son enfance baigne dans un climat de violences sociales. Son père étant préfet de police, il assiste à des scènes traumatisantes depuis la fenêtre du bâtiment de l'hôtel de ville où la famille réside (massacres, soulèvements de paysans polonais en 1846, dans le sillage de la révolution de Prague en 1848…). Il côtoie un certain nombre de personnes arrêtées, des vagabonds, des criminels, mais aussi des prostituées, très souvent enchainé.e.s et réduit.e.s sous silence, une disposition qui ne devait plus jamais cesser d'habiter son imagination. Aussi, dans son entourage proche, il éprouve une grande admiration pour sa nourrice Handscha et sa tante Zénobie, ainsi que pour toutes les femmes qui exercent un ascendant sur lui-même.

En grandissant, elles deviennent très vite son idéal de séduction et de désir sexuel, elles nourrissent ses premiers fantasmes, qu'on retournera plus tard contre lui. Déterminant aura été ce jour, raconte-t-il lui-même, où il s'est caché pour espionner sa tante en train de tromper son mari avec un amant qu'elle se plaisait à dominer et à humilier pendant leurs ébats. Une des scènes primitives qui aura profondément marqué son imaginaire et déterminé le style de son œuvre littéraire comme sa sexualité. Il s'est très vite passionné pour les lectures où les femmes détenaient un rôle principal, prédominant sinon dominant sur les autres personnages, essentiellement des hommes qu'il aime voir soumis, torturés, il développe un véritable fétichisme littéraire pour l'état de martyr.

"La Vénus à la fourrure" (1870) : au départ, une œuvre érotique atypique

L'auteur slave étudie les sciences humaines, l'histoire et la philosophie et devient un écrivain célèbre et reconnu lorsqu'il publie, en 1870, son œuvre phare, une autobiographie romancée, celle qui le rendra célèbre et qui le détruira 20 ans après : son fameux court roman érotique "Vénus à la fourrure", qu'il intègre dans son cycle consacré à l'amour dans son œuvre colossale Le Legs de Caïn. Toute une série d'écrits comportant la même verve suivront comme "La Mère de Dieu" (1880), "La Pêcheuse d'âmes" (1886), mais "Vénus" reste la plus emblématique, celle où il partage plus sensiblement ses fantasmes masochistes à travers son personnage, Séverin.

C'est à travers le personnage d'une femme dominatrice, qui attire un homme soumis à ses volontés et se fait volontairement battre et humilié par elle, qu'il fait vivre son récit, comme la plupart de ceux qu'il a écrits au cours de sa vie. Ils décident de passer tous les deux un contrat, dans lequel son personnage masculin désire, réclame, accepte le fouet et toutes les situations d'humiliation imaginables qui vont avec. Le héros de son roman aime se soumettre de la façon la plus absolue possible à sa maîtresse qu'il aime despotique et décrit le plaisir de la douleur physique et morale qu'il ressent.

À tel point qu'avec sa femme, dans la réalité, ils rejouent régulièrement, dans leur vie privée, les situations inspirées par ce roman devenu célèbre. Un récit qui tient lieu de rituel érotique et mystique, de contrat volontaire, consenti au sein même du couple. Catherine Sauvat rappelle bien que "la nouvelle a été inspirée par des histoires réelles que Sacher-Masoch a réellement vécues avec plusieurs femmes avant d'écrire son roman, et a toujours entretenu ce désir de cette recherche de femmes dominatrices dont il serait l'esclave. L'histoire vécue avec ses deux premières aventures (Anna de Kossov et Fanny Pistor) a probablement initié "La Vénus à la fourrure", qui était une jeune veuve, une femme de la haute aristocratie danoise à qui il a très vite déclaré vouloir être son domestique dans la vie quotidienne".

Un livre qui surprend et choque les mœurs de l'époque, mais un penchant qui ne sera dévoyé qu'à partir du moment où il sera assimilé par la médecine psychologique à une perversion sexuelle et morale.

Psychiatrisation et stigmatisation d'un idéal sexuel subversif pour la société de l'époque

Sauf que cet ouvrage "La Vénus à la fourrure", le psychiatre Richard von Krafft-Ebing le réinvestit en 1886, pour dépeindre ce qui relevait encore pour l'imaginaire collectif de la fin du XIXe siècle, des turpitudes d'un homme forcément perverti sexuellement. Alors qu'il ne s'agissait peut-être que d'une liberté et identité sexuelle comme une autre librement assumée avant l'heure aux moyens de la littérature. La machine infernale et la disgrâce s'enclenchent définitivement avec ce qui constitue l'un des tous premiers ouvrages scientifiques consacré à la médecine mentale, un traité de psychiatrie que le psychiatre intitule "Psychopathologie sexuelle". Ce médecin devient à cet égard le précurseur de la sexologie contemporaine (bien que fondée sur les codes paternalistes et sexistes de l'époque). Souvent consulté, dans le cadre de procès sur des délits sexuels, dans ce travail qui paraît inédit, il contribue à codifier ce qui relevait pour l'époque de la perversion sexuelle sous toutes ses formes. Traité dans lequel Leopold Masoch devait jouer à son insu le premier rôle en tant qu'inspirateur d'un "Masochisme" dont la théorisation s'inscrit aux antipodes du message littéraire qu'il comptait transmettre.

"La Vénus à la fourrure" de Masoch est donc assimilée à un catalogue des perversions sexuelles. Un travail qui ouvre les portes d'un pan psychologique inconnu, puisque pour la première fois Frafft-Ebing établit un lien "pathologique" qui existerait entre recherche du plaisir (sexuel) dans la douleur, la soumission volontaire à de mauvais traitements (et par des femmes) depuis que le médecin aurait reçu une lettre d'un homme rapportant qu'il aurait trouvé son inspiration dans "La Vénus à la fourrure" de Leopold Sacher-Masoch. Beaucoup se seraient identifiés à lui, ce qui aurait conduit le psychiatre à nommer cette "nouvelle pathologie" à partir du patronyme de Sacher-Masoch théorisant "le masochisme".

Les pratiques ainsi rapportées par l'auteur autrichien dans son œuvre sont immédiatement assimilées à des perversions, et surtout traitées, étudiées en tant que maladies mentales. Le récit proposé par Catherine Sauvat dans l'émission "Autant en emporte l'histoire" nous permet de mesurer combien cette œuvre a rapidement été assimilée à de la perversion littéraire tant il était obscène et scabreux de concevoir qu'une femme puisse exercer un quelconque pouvoir sur un homme. Là où son auteur n'avait pour intention que d'inverser les rapports entre les sexes, d'imaginer un autre modèle de relations amoureuses. En découvrant "La Vénus à la fourrure", l'historienne nous apprend que "nombre de lecteurs l'ont trouvé dégoûtante, se demandaient comment un homme pouvait s'humilier de la sorte, en se rabaissant ainsi à une femme, puisque qu'un homme devait être toujours plus fort qu'une femme, l'inverse n'était pas imaginable".

Là où il y avait du romanesque au départ, on comprend que ses contemporains y ont accolé un cas clinique, relevant de la perversité et du dérèglement sexuels. Depuis la généralisation de ces faux stigmates prêtés par la psychiatrie de la fin du XIXe siècle (celle qui voit émerger Sigmund Freud), beaucoup n'y perçoivent plus qu'un livre licencieux, une plongée dans les turpitudes humaines, un récit de débauches sexuelles, de mœurs dénaturées là où son auteur ne faisait très certainement qu'exprimer en littérature une liberté sexuelle pleinement assumée avant l'heure.

Réécouter

🎧 Autant en emporte l'histoire : Leopold von Sacher-Masoch, l’écrivain devenu symptôme