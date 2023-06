Le Masque & la Plume noyé d'ennui par "La Petite sirène" très kitsch de Rob Marshall

Un concept déjà fait chez Disney avec "Le Livre de la jungle", "La Belle et la Bête", "Aladin". Cette fois-ci avec la sirène Ariel, qui est la fille du roi Triton, qui rêve de devenir une humaine. Elle s'enfuit du palais et va sauver de la noyade en mer le beau prince Eric, dont elle tombe amoureuse. Sans oublier la sorcière des mers.

Pour Jérôme Garcin, "c'est kitschissime au possible, les effets spéciaux numériques sont d'une très grande laideur et il y a beaucoup d'eau".

Publicité

Jean-Marc Lalanne sauve ce qui peut l'être : "un spectacle à moitié charmant"

Au contraire, pour le critique ciné des Inrockuptibles, il n'y avait pas assez d'eau, tant il trouve que les scènes sous-marines sont les meilleures. Il a été plutôt séduit par cet univers colorimétrique très kitsch qu'il trouve tout de même charmant à certains égards : "Il y a toute une partie sur l'île où on est vraiment dans la prise de vue réelle, où il y a beaucoup moins d'effets numériques, c'est moins kitsch, mais c'est aussi beaucoup plus ennuyeux ! Les scènes sous-marines, je les trouve vraiment pas mal. C'est presque comme une beauté au bout d'un tunnel de laideur. C'est une forme de kitsch qui me rappelle des comédies musicales des années 1940. J'ai été assez ravi par cette espèce de colorisme numérique un peu kitsch qui l'est beaucoup moins que d'autres films hollywoodiens. Je ne trouve pas que ce soit un très beau film, mais je trouve que c'est un spectacle à moitié charmant dans ces scènes numériques d'un kitsch en roue libre assez plaisant".

"C'est une catastrophe, n'y allez pas !" prévient Pierre Murat

Le journaliste pour la revue Télérama a passé un très long et mauvais moment, une expérience cinéma qu'il a trouvée épouvantable : "Derrière la polémique autour du fait que la petite sirène Ariel soit incarnée par une femme métisse, la vraie polémique, c'est quand même d'avoir financé et raté aussi monumentalement ce film ! Sur terre, c'est nul et sur mer, c'est atroce. Sans compter les chansons, c'est une catastrophe et tout ça est long.

Alors que la grande réussite des dessins animés et de l'univers Disney repose normalement sur les méchants, là la méchante est épouvantable. Quant aux petits seconds rôles qu'on aime généralement, là, ils sont lourdauds".

Ariane Allard s'est terriblement ennuyée

La journaliste pour le magazine Causette l'a trouvé tellement insipide qu'elle s'est même demandée si ce n'était pas écrit par ChatGPT… "C'est difficile de ne pas voir un naufrage cinématographique. Même le chant des sirènes, qui normalement aurait dû être privilégié, est complètement raté. La musique, le casting, tout est insipide. Il n'y a rien, je me suis vraiment profondément ennuyée.

À part Mélissa qui fait une espèce de sorcière pulpeuse très réussie dans le rôle de la méchante".

Nicolas Schaller ne l'a pas vu

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"La Petite sirène" de Rob Marshall 5 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .