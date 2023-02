Le Masque & la Plume plutôt "Avers" ou à revers du nouveau recueil de J.M.G Le Clézio ?

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Un recueil des nouvelles consacrées à ce que le prix Nobel de littérature 2008 appelle des "indésirables", les enfants esclaves du Pérou, les gamins des rues de Mexico, les femmes africaines de Paris, les paysans chassés de leurs terres par les narcos. L'histoire qui porte le titre du livre "Avers" est celle d'une petite Mauricienne, dont le père pêcheur a disparu en mer. Elle est battue par sa belle-mère, elle est harcelée sexuellement par le compagnon de cette dernière et elle s'enfuit dans la montagne pour être placée dans une institution religieuse et elle finit par trouver sa voie au sens propre, en chantant dans les églises.

Pour Jean-Claude Raspiengeas "c'est du néoréalisme littéraire"

Le critique de La Croix a été assez sensible par ce recueil de nouvelles qui redonne de la visibilité aux invisibles : "C'est un recueil de nouvelles paru dans diverses revues. Les autres sont parues au fil du temps, ce qui donne une tonalité un peu inégale et un peu étrange dans la totalité du livre. C'est une série de contes réalistes, sur les fantômes dans la rue, les êtres venus d'ailleurs, leur mélancolie, leur domicile qui n'est plus qu'un trottoir, leurs rêves pour rivages. Ils sont chassés de leur pays par les guerres, la misère, la répression.

Publicité

Ce sont des gens qu'on n'aperçoit plus et qui ne sont plus que des ombres furtives sur les caméras de surveillance. C'est un livre sur les déclassés, les déchus, les réfugiés politiques, les émigrés, les exilés auxquels Le Clézio redonne existence et consistance. Dans plusieurs contes qui se trouvent dans des endroits un peu perdus de l'Amérique du Sud, il y a beaucoup d'odeurs, de senteurs de la nature, de la chaleur, de la sueur et au milieu tout cela, un très très beau texte sur la belle et tragique histoire de Renault, qui était employé aux ressources humaines chez "Renault", où il était chargé du tri, des embauches et des renvois. Une histoire que Le Clézio appelle des "couscous tapis" que je recommande".

Arnaud Viviant toujours aussi séduit par l'œuvre de Le Clézio

Arnaud était en train de lire "Mondo et autres histoires des nouvelles de jeunesse" avec son fils et, en faisant le rapport entre ces nouvelles de jeunesses et celles dont il est question dans le tout nouveau recueil de l'auteur, il salue "une écriture fondamentale pour l'apprentissage du langage en général. Tout particulièrement ici celle consacrée à Mexico, avec les enfants qui passent par les égouts. C'est est un pur chef-d'œuvre".

Elisabeth Philippe n'accroche pas du tout avec la plume de l'auteur…

Bien que le sujet soit extrêmement poignant, le style d'écriture de l'auteur et elle, ça fait deux ! "Ce sont des sujets très nobles, mais je ne suis pas du tout sensible à son écriture. Je trouve qu'elle n'a aucune aspérité, c'est extrêmement lisse, c'est une sorte de littérature ONG à laquelle je ne suis pas sensible".

Nelly Kapriélan "fascinée par… l'absence d'écriture de ce recueil"

Un recueil vide de sens selon la journaliste des Inrocks, qui n'arrive pas du tout à comprendre le point de vue dont se sert l'auteur pour écrire ses nouvelles : "Ce qui me fascine chez Le Clézio, c'est l'absence d'écriture que je ne comprends pas. Ce recueil est une enfilade de clichés, telle qu'on se demande même d'où il parle pour écrire ce genre de nouvelles".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Avers" de J.M.G Le Clézio 5 min Radio France

📖 LIRE - "Avers" de J.M.G Le Clézio (Gallimard)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.