Le Masque & la Plume totalement conquis par "L’Amour et les forêts" de Valérie Donzelli

C'est la même terrible histoire que le roman, mais qui n'est pas racontée de la même manière. Blanche Renard (Virginie Efira) vit en Normandie, s'éprend du séduisant et trop bien nommé Grégoire Lamoureux (Melvil Poupaud). Elle est prof, lui est cadre, ils se marient, quittent la Normandie pour aller s'installer à Metz où peu à peu, l'homme qu'on pourrait qualifier de pervers narcissique commence à torturer psychologiquement sa femme et mère de leurs deux enfants. Et puis, un jour, pour sortir de cet enfer conjugal, elle finit par craquer et elle fait l'amour avec un homme doux, Bertrand Belin, rencontré sur un site en ligne et retrouvé dans sa maison forestière.

Pour Nicolas Schaller, c'est le meilleur film de Valérie Donzelli

Pourtant, le critique de L'Obs n'a jamais été totalement fan de son cinéma, souvent gêné par une espèce de préciosité un peu fabriquée. Cette fois-ci, il a été subjugué par une mise en scène qu'il trouve extrêmement fine d'un bout à l'autre du film : "Là, elle rencontre vraiment un sujet qui aurait pu être très lourd et douloureux sinon pesant qui, par ses effets de style parcimonieux, rend service au film. À la mise en distance du livre, elle choisit plutôt la ligne claire d'un thriller sentimental.

Si, au départ, le manège tordu de ce Grégoire Lamoureux maladif pourrait avoir l'air un peu grossier, elle adopte vraiment et magnifiquement une forme de ton de conte dans les dialogues et une voix off impromptue qui transmettent vraiment cette espèce de naïveté que peut avoir une femme amoureuse au début, qui fait qu'elle peut se faire embobiner.

Ce qui est beau aussi, c'est comment Valérie Donzelli retransmet par sa mise en scène la naïveté romantique de ce personnage. Sans compter aussi cette sœur jumelle qui amène une distance presque psychanalytique au film qui est assez belle et qui tient par cette mise en scène magnifique.

Puis, ensuite, le film bascule dans le vif du sujet et prend une autre dimension. L'image change et ça devient vraiment fort. Le film raconte beaucoup de choses sur la parole transmise."

Ariane Allard scotchée par une mise scène très incarnée

C'est un film que la journaliste pour le magazine Causette a beaucoup aimé, au point de l'avoir vu deux fois : "Je me suis rendu compte que la première chose que je n'avais pas forcément vue immédiatement, c'est que le film raconte les mécanismes d'une emprise, mais du point de vue de la femme comme objet de cette jalousie maladive, ce qui n'a pas forcément été très souvent fait dans le cinéma. Les histoires d'amour toxiques, on en a vues, mais pas si souvent racontées du point de vue de celle qui subit cette emprise.

On a l'impression de rentrer d'abord dans un film assez mental, mais en même temps très incarné par une mise en scène très formidablement incarnée par le casting. Virginie Efira est absolument remarquable dans toutes ces petites choses, des crispations muettes avec toute la palette des sentiments déclinés de la honte à la peur, en passant par la dépression puis l'amour romantique. Quant à la mise en scène, c'est souvent des plans-séquences qui sont très longs, enveloppants, malaisants au fur et à mesure, et puis il y a des gros plans qui tout à coup vrillent ces plans-séquences".

Pour Pierre Murat, un film ô combien académique, mais malgré tout très utile

Pour le critique cinéma de Télérama, c'est un film à thèse académique, irréprochable, mais qui s'inscrit dans la veine des mauvais films des années 1950 : "Si les films sociétaux, c'est très utile et formidable, la forme c'en est une autre. C'est un film qui est typiquement des mauvaises années 1950 et il faut savoir que des critiques comme Truffaut, Rivette, Chabrol, tous les critiques de la revue des Cahiers du cinéma avaient détesté ce cinéma de "Qualité France" que je retrouve ici parfaitement contre lequel s'est construit la Nouvelle Vague.

Tout est absolument parfait, le scénario est irréprochable, les acteurs sont magnifiques, les décors superbes, le montage excellent, c'est du cinéma asphyxié comme le cinéma de Jean Delannoy avant, mais ce n'est pas grave que ce soit du cinéma académique".

Jean-Marc Lalanne salue un très beau geste de cinéma

Malgré un personnage masculin quelque peu stéréotypé, chez les Inrockuptibles, on salue un pur film de mise en scène : "J'ai une réserve importante quant à la métamorphose du personnage masculin qui doit tout à coup devenir un méchant de cinéma. Je le trouve un peu mécanique. La manière dont il est effrayant me semble un peu stéréotypée. Je pense que si le parti pris de le faire entièrement du point de vue féminin a une vertu théorique, ça crée un manque sur ce personnage que je trouve trop superficiel.

Mais sinon, je trouve que c'est un film extrêmement réussi avec des moments de cinéma magnifiques. C'est un pur film de cinéma et même s'il y a des choses dans le film que je trouve moins réussies, je trouve que c'est quand même un très beau geste de cinéma".

