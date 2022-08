Le Masque & la Plume très impressionné par "As Bestas" de Rodrigo Sorogoyen

Le film résumé par Jérôme Garcin

Avec la Marina Foïs de en "Roue libre" et le Denis Menochet de "Peter von Kant". Les deux formant un couple de Français beaucoup plus simple que dans leurs deux précédents films respectifs, installés dans un petit village de la campagne galicienne. Ils ont une ferme bio, restaurent des maisons, des bergeries abandonnées pour faciliter le repeuplement, mais leur présence va éveiller l'hostilité de leurs nouveaux voisins, deux frères, dont l'un handicapé après une chute de cheval, qui décide de les persécuter parce que les Français se sont opposés à l'installation, notamment d'éoliennes. Le film commence comme une comédie de plein air, et puis, tout d'un coup, vire au thriller, pour ne pas dire à la tragédie.

Xavier Leherpeur avait très envie d'aimer ce film, mais beaucoup trop lourd scénaristiquement…

Le critique de 7e Obsession est un peu déçu, malgré un casting impeccable, d'où un film extrêmement long et au poids scénaristique un peu trop lourd qui aurait bien besoin d'être alléger : "Hélas, le film a une dureté de violence impressionnante mais qu'il aurait fallu alléger par moments d'où un caractère un peu trop démonstratif dans certaines séquences. Les personnages sont toujours "très très quelque chose" et ça ne fonctionne pas toujours. Le film aurait vraiment gagné à alléger un tout petit peu son propos, à aller chercher un autre point de vue pour raconter des choses. Par exemple, cette opposition entre les bouseux bêtas et les bobos plus intelligents sur l'avenir de la nature et de la Terre, n'apporte pas grand chose au débat…"

Publicité

Ava Cahen "captivée d'entrée de jeu, autant par le film que par une Marina Foïs impressionnante !"

La critique de FrenchMania a été prise dès la séquence d'ouverture, qui préfigure véritablement selon elle tout le reste du film : "C'est un film qui interroge la violence physique, morale, sociale. Le film est complexe, mais parce qu'on est sans arrêt en terrain miné. La construction est très habile, tout va crescendo, le poison se diffuse lentement mais sûrement. Ce paysage me fait penser à l'univers du western, mais en même temps, on a vraiment la tension du thriller, viscéral.

Michel Crépu a été très impressionné !

Le journaliste chez Positive a lui aussi été totalement scotché par la manière dont le cinéaste film le rapport à la violence de son sujet traité : "J'ai beaucoup aimé ce film qui ne m'a pas paru long d'où son côté presque tératologique, avec cette séquence d'ouverture au ralenti qui annonce le combat avec l'homme, qui annonce de la violence des scènes à venir. Il y a un côté très naturaliste et très fort espagnol".

Sophie Avon salue "un grand film"

Pour la critique de Sud-Ouest, c'est un film plus complexe qu'il n'y paraît et le rapport scénaristique à la violence installé en fait tout simplement un très grand film : "Il n'est pas du tout caricatural, il est pas du tout binaire au contraire. Cette séquence d'ouverture, à la fois animale, physique préfigure quelque chose de presque charnel parce qu'elle est tournée au ralenti, avec une sorte de suavité. Une séquence d'entrée contre laquelle il se dresse durant tout le reste du film dont on sent à quel point la violence l'inéluctable va se produire. Mais, en attendant les échanges de regards, du verbe, nous font fatalement patienter sans être dans la brutalité. C'est un grand film sur qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une terre".

Le film

"As Bestas" de Rodrigo Sorogoyen 6 min France Inter

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici