Le métier de DRH, "ce n'est pas seulement recruter et virer des salariés"

Le procès de Gabriel Fortin, surnommé le "tueur de DRH", s'ouvre mardi aux Assises à Valence (Drôme). Cet ingénieur au chômage, originaire de Nancy, a tué une conseillère de Pôle emploi et deux directrices des ressources humaines en janvier 2021. Le procès va durer 15 jours.

Sans aller jusqu'au meurtre, les directeurs des ressources humaines font souvent face à une certaine défiance et pourtant, c'est une profession au cœur des entreprises, indispensable à leur bon fonctionnement. Selon un sondage mené en 2022 pour le site Welcome The Jungle , 63% des personnes interrogées trouvent que les ressources humaines manquent justement d’humanité.

"Des gens confondent la fonction et l’homme"

"C’est un métier qui est très exposé à la confusion entre la personne et la fonction", explique Benoît Serre, le vice-président de l'association nationale des DRH, en poste chez l’Oréal. "Cela m’est arrivé, non pas d’être menacé, mais dans des moments sociaux compliqués, des gens confondent la fonction et l’homme ou la femme." Il cite un cas extrême : l'agression du directeur des ressources humaines d'Air France , et sa chemise arrachée, en 2015.

Selon Benoît Serre, son métier est mal connu, "ce n'est pas seulement recruter et virer des salariés". "Ce métier ne touche pas aux logiques de commerce, de production, de finance, il touche aux hommes et femmes, au social, à l’humain", ajoute Bernard Vivier, le directeur de l’Institut supérieur du travail. Mais "les DRH ne sont pas toujours servis par une image porteuse".

En première ligne lors de conflits sociaux

Ils ont "un rôle redouté et estimé à la fois", poursuit Bernard Vivier, "c’est la personne qui embauche et licencie". Le DRH est "celui qui donne de la chaleur, du sens, qui relie les personnes entre elles dans l’entreprise", précise le directeur de l’Institut supérieur du travail. "La qualité technique, la connaissances des textes, ne suffit pas", pour être un bon directeur des ressources humaines, "il faut beaucoup d’empathie, de connaissance, de rigueur, de sévérité si besoin".

Car ils sont en première ligne quand des tensions apparaissent au sein d’une entreprise. "Le DRH peut être perçu comme le bras armé de la direction", affirme Caroline Diard, enseignante-chercheuse en management des RH et droit à l'ESC Amiens. C'est le cas par exemple lors d’un plan social ou une sanction infligée à un salarié. Le DRH va alors apparaître comme un bouc émissaire : "Le DRH est très souvent sur des dossiers très compliqués. Des dossiers de licenciements, ce n’est pas simple. Je ne l’ai pas toujours très bien vécu, c’est extrêmement difficile psychologiquement de faire partir des gens dans un contexte économique tendu."

Une crise de vocation

"On n’est pas des espèces de monstres insensibles", sourit Benoît Serre, "j’ai toujours pensé que l’on pouvait prendre des décisions difficiles sans le faire comme un salaud". Car dans une entreprise, le DRH "donne de la considération et du respect aux personnes". "Certains disent que ce serait mieux de dire direction des relations humaines, ce n’est pas une simple ressource de production", affirme Bernard Vivier. Benoît Serre se souvient de ce salarié venu lui annoncer son cancer : "C’est vous qui gérez ça, on n’est pas des machines, on s’occupe de gens qui ont des problématiques personnelles." Benoît Serre veut surtout mettre en avant "ces centaines de boîtes où les choses se passent bien et qu’il n’y a pas de problème RH particulier".

Depuis l'épidémie de Covid, le métier fait face à une crise de vocation assure Caroline Diard. Elle constate de nombreux départs de DRH, avec une volonté, eux aussi, de reconversion professionnelle. Benoît Serre décrit des collègues "épuisés", "depuis trois ans on enchaîne les sujets qui touchent les gens".