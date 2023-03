Le ministre Olivier Dussopt fait son coming out dans le magazine Têtu

Non, ce n’est pas une "diversion politique", assure Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Quelques jours après l’adoption à l’Assemblée nationale de la réforme des retraites , et alors que les manifestations se durcissent contre le gouvernement, le ministre révèle pour la première fois en public son homosexualité dans un entretien au magazine Têtu , publié vendredi soir. "La politique de la diversion, ça ne fonctionne pas. Si cet entretien avait été réalisé à un autre moment, je vous aurais fait les mêmes réponses", assure le ministre.

Victime d'insulte homophobe

Sa vie privée "n’est ni un secret ni un sujet", affirme le ministre du Travail, plus habitué ces dernières semaines à répondre aux interrogations sur les retraites. Il dénonce certaines attaques dont il a été victime : "Je peux vous assurer que dans les insultes que je reçois depuis quelques semaines, nombreuses sont les remarques homophobes." Selon lui, "être homosexuel n'est jamais neutre, mais on a le droit de défendre des causes, de militer, de participer au débat sans faire de sa situation personnelle un élément politique en soi", estime Olivier Dussopt.

En faveur d'une "GPA encadrée"

Le ministre du Travail prend position sur des questions sociétales qui divisent dans les rangs de la majorité. L’ancien élu Ardéchois se dit en faveur d’une "GPA encadrée". Lors du son précédent quinquennat, Emmanuel Macron a affirmé qu’il n’était pas "question d'autoriser la gestation pour autrui en France". Évoquant une "ligne rouge" à ne pas franchir, la GPA "met en question la dignité du corps de la femme et sa marchandisation, ou encore la création d'embryons à des fins de recherche", estime l’Élysée .

Dans le magazine Têtu, Olivier Dussopt s’explique : "Mon engagement, c’est l’énergie que j’ai consacré à défendre le mariage pour tous et la PMA pour les couples lesbiens, dès 2012. Je suis aussi, et à titre personnel, favorable à la GPA. Tout en me sachant minoritaire sur cette position au sein de la majorité présidentielle, cela ne change pas ma conviction sur le sujet."

Parmi ses propositions, une "GPA encadrée, pas forcément gratuite", avance le ministre, car "on cherche à interdire une pratique qui existe et qui, je crois, existera toujours, ce qui pousse à la clandestinité et à la précarité. C’est la même logique qui m’avait amené à ne pas soutenir la loi d’abrogation de la prostitution de 2016."

D'autres 49-3 à venir si besoin

Le passage en force du gouvernement avec l’utilisation de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution a relancé la contestation contre la réforme des retraites, et embrasé la rue. Le ministre reste droit dans ses bottes : "La situation politique était compliquée, et nous avons atteint notre objectif : une réforme qui permette le retour à l’équilibre et améliore le système." Il maintient le cap et l’annonce, le gouvernement pourrait de nouveau avoir recours à l'article 49-3 sur d’autres lois s’il le faut.