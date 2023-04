"Le modèle agricole actuel est très problématique" : l'Inde au défi de nourrir la première population mondiale

L'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé de la planète devant la Chine d'ici le milieu de 2023, selon les dernières estimations de l'ONU publiées mercredi. Une position que le géant sud-asiatique est susceptible de conserver pendant des siècles. Comment l'Inde va-t-elle relever le défi de nourrir un milliard et demi d'habitants ? Eléments de réponse avec Richa Kumar, professeure à l’Indian institute of technology de Delhi, spécialiste de sociologie agricole.

FRANCE INTER : L’Inde peut-elle nourrir tout le monde ?

RICHA KUMAR : "D'abord, l'Inde est aujourd'hui en dessous du taux de remplacement de la population. Le taux de fécondité du pays est tombé à deux enfants par femme, selon l'enquête nationale sur la santé familiale 2019 2020. Au cours des prochaines décennies, la croissance démographique ralentira et pourrait même commencer à diminuer. L’Inde suit le même chemin et les mêmes facteurs sociétaux que la Chine, le Japon et les pays européens.

Par ailleurs, Ramachandra Guha, dans l'une de ses œuvres qui traite de la consommation et de la population, explique qu'il ne s'agit pas uniquement de population. Vous pouvez faire bien vivre dix fois la population de la planète si tout le monde consomme au niveau du Malawi ou du Bangladesh, parce qu'ils ne consomment pratiquement aucune ressource. Mais si vous voulez que tout le monde consomme aujourd'hui au même niveau que les États-Unis, nous n'avons pas ces ressources, même pour le niveau de population actuel. La population doit donc être comprise en fonction de la consommation plutôt que de simplement regarder le nombre."

Le défi de l'Inde : nourrir toute sa population et de manière équilibrée © Radio France - Béatrice Dugué

Mais même si la croissance démographique ralentit, l'Inde comptera plus de 1,6 milliard d'habitants d'ici 2050...

"Permettez-moi de répondre à cette question avec quelques chiffres. Le monde produit actuellement deux fois plus de calories que ce qui est réellement nécessaire pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. Pourtant, dans le même temps, 30 % de la population mondiale est en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, selon les rapports des Nations Unies. Aujourd'hui, en Inde, nous surproduisons du blé, du riz et du sucre grâce aux technologies de la révolution verte que nous avons introduites dans les années 1960 et 1970. Et en fait, au cours des dernières décennies, nous les exportons. Nous sommes l'un des plus grands exportateurs de riz au monde. Nous sommes également le premier producteur mondial de lait et de légumineuses et de plusieurs autres produits de base. Pourtant, la proportion de personnes souffrant gravement de la faim dans notre pays est toujours de près de 20 %.

Le problème de l'alimentation de la population n'est donc pas vraiment un problème d'approvisionnement et n'en a jamais été un. Si l'on remonte 150 ans en arrière, les famines ont tué près de 30 millions d'Indiens ; à peu près 10 % de la population entre 1870 et 1902. Ceci est aujourd'hui également connu sous le nom de grand Holocauste victorien. Pendant la grande famine du Bengale en 1943-44, pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 millions de personnes sont mortes de faim.

De nouvelles recherches menées dans chacun de ces épisodes ont montré qu’il y avait suffisamment de nourriture disponible. Le problème était en fait un problème de demande ou de droits, comme nous l'ont montré les travaux du lauréat du prix Nobel Amartya Sens. Les gens n'avaient tout simplement pas les moyens d'acheter la nourriture disponible. Le prix de la nourriture était si élevé que la nourriture était hors de leur portée. En fait, il y a des photos de personnes mourant lors des famines d'il y a 150 ans devant des wagons de chemin de fer et des entrepôts remplis de céréales ou lors de la grande famine du Bengale. En 1943, des céréales ont été exportées vers l'Afrique. La question de l'alimentation d'un si grand nombre de personnes doit donc être considérée d'une manière plus complexe que simplement comme une comparaison entre la nourriture et la population."

Préès de Chowkahali dans le Karnataka, l'eau de la rivière mousse, polluée par les rejets d'industriels peu scrupuleux. L'eau n'est pas potable © Radio France - Béatrice Dugué

Vous dites que cette richesse a été produite grâce à un modèle agricole qui dépend fortement de la technologie et de l'énergie. Existe-t-il un autre modèle disponible ?

" Oui. Le modèle agricole actuel, qui repose sur la monoculture à la ferme, est très problématique . Tout ce qui n’est pas dédié à cette culture devient soit un ravageur, soit une mauvaise herbe qui doit être éliminée. Ce modèle a produit des bénéfices croissants en termes de quantité de production et même de recettes d'exportation.

Mais le coût a été énorme. Chaque tonne de riz et de sucre que nous exportons emmène avec elle nos précieuses eaux souterraines qui sont impossibles à renouveler et à récupérer, en particulier dans nos zones arides. Elle intoxique aussi notre sol, notre eau et même notre air. Je suis sûre que vous avez entendu parler de tout le brûlage du chaume qui contribue à la pollution de l'air dans tout le nord de l'Inde, sans parler de toutes les émissions climatiques associées à l'utilisation de machines, d'engrais et de tous les autres intrants industriels utilisés dans l'agriculture. Plus d'un tiers des terres de l'Inde sont aujourd'hui dégradées par l'utilisation de produits chimiques dans notre agriculture, et pas seulement en raison des impacts environnementaux et, bien sûr, des impacts sanitaires. Ce modèle ne fonctionne pas non plus pour les agriculteurs indiens. Et vous l'avez vu lors de la manifestation agricole qui a eu lieu en 2020 et 2021.

Ce modèle de monoculture les place sur un tapis roulant technologique où les coûts des intrants ne cessent d'augmenter parce qu'ils doivent extraire les eaux souterraines à des niveaux plus profonds. Ils doivent produire, utiliser plus de pesticides ou des pesticides plus puissants, car il y a de la résistance. Ils ont donc besoin de plus d'herbicides parce que des 'super mauvaises herbes' sont maintenant apparues. Ils se battent constamment avec la nature. Et alors que les coûts augmentent dans ce modèle, les prix que les agriculteurs obtiennent pour leurs récoltes ne sont en fait pas toujours rémunérateurs. Les agriculteurs ne cessent donc de s'endetter de plus en plus pour rester à flot.

Cela fonctionne parce que le gouvernement subventionne ce modèle de monoculture. Il subventionne l'électricité, l'eau, les engrais, etc. Mais il a également acheté la production à des prix de soutien minimaux. Et nous avons une surproduction de riz, de blé, de canne à sucre, qui engendre les difficultés. Elle ne touche pas seulement les agriculteurs, mais aussi les travailleurs agricoles âgés qui sont les premiers à subir les conséquences environnementales et sanitaires de ce modèle.

Vous savez, les habitants de Delhi se plaignent de la pollution de l'air, mais en réalité, c'est dans une région du Pendjab que les habitants souffrent le plus de cancers et de divers autres types de maladies. Ce que vous avez vu lors de la manifestation agricole, c'est que les agriculteurs cherchent désespérément des alternatives. Vous savez, ils veulent faire quelque chose de différent, mais ils sont tout simplement incapables de faire cette transition. Et ce dont ils ont besoin, c'est d'un soutien important de la part du gouvernement pour pouvoir passer à d'autres méthodes."

Des villageois de Chowkahali au sud de Bangalore devant leur station de filtrage d'eau. L'eau de leur village est polluée par les rejets chimiques © Radio France - Béatrice Dugué

"Ce qui est bien, c'est que ces dernières années, les gouvernements de plusieurs États, ainsi que le gouvernement central, ont pris certaines mesures pour aider les agriculteurs à passer à un modèle agricole plus durable basé sur des principes agroécologiques.

La production d’aliments tels que le millet, les légumineuses et les oléagineux augmentent lentement. Au cours des 40 ou 50 dernières années, les agriculteurs ont cessé de produire ces cultures mixtes qu'ils pratiquaient auparavant, et ils ont converti leurs exploitations en monocultures de riz, de blé et de canne à sucre. Nous avons donc fini par importer des légumineuses et des graines oléagineuses depuis le début de la révolution verte, alors qu'elles sont si importantes pour un régime alimentaire équilibré. Ce que nous avons réellement obtenu avec la révolution verte était donc essentiellement la sécurité alimentaire ou plutôt la sécurité céréalière, mais nous avons eu pour résultat une insécurité nutritionnelle. En fait, notre consommation de ces céréales hautement raffinées, ainsi que la disparition de ces autres aliments nutritifs, sont responsables, comme nous le découvrons aujourd'hui, ainsi que de nombreux autres facteurs, de la hausse des taux d'obésité, de diabète de type 2, voire d'anémie, parmi plusieurs autres maladies."

En 2019, un Indien sur cinq était sous-alimenté. Mais dans le même temps, un Indien sur quatre était en surpoids ou obèse. Et c'est le double fardeau de la malnutrition...

"L'agriculture basée sur l'agroécologie reconnaît cette logique de diversité des nutriments, car vous cultivez plusieurs produits à la ferme. Cela peut-il nourrir les gens ? Généralement la comparaison du rendement entre les systèmes de monoculture et les systèmes de culture mixte compare un seul produit. Mais il n'y a vraiment aucun déficit de production dont nous devons vraiment nous inquiéter. Et nous avons parlé de tous ces coûts environnementaux du modèle de monoculture. Il ne suffit donc pas d'examiner le rendement ou la production quantitative ainsi que le coût de production. Il ne suffit pas d'examiner les intrants en capital ou en main-d'œuvre et le coût du capital ou du travail. Nous devons également tenir compte du coût des ressources, de la quantité d'énergie nécessaire à la production des aliments que nous consommons et de la quantité d'eau qui y est utilisée.

Si nous continuons sur le modèle de la monoculture, si nos terres sont complètement dégradées, nous n'aurons plus, de terres agricoles à l'avenir. Nous devons donc non seulement réfléchir à la logique de la sécurité alimentaire, mais aussi à la sécurité nutritionnelle ainsi qu'à la logique de la sécurité des ressources ou à la résilience environnementale de l'agriculture."

Des agriculteurs de Bhuri dans l'Etat de L'Haryana, devant leur champ de blé couché à 70% par des orages violents et inhabituels en cette saison. © Radio France - Béatrice Dugué

Que fait l'Inde précisément pour réaliser cette transition ?

"Le gouvernement central, ainsi que les gouvernements de nombreux États ont lancé de nombreux programmes pour promouvoir une agriculture naturelle. Récemment, nous avons organisé ce que l'on appelle les missions du millet dans plusieurs États, et l'État d'Orissa est l'un des principaux à avoir propagé cette initiative par le biais, d'une coalition entre des groupes d'ONG et le gouvernement.

Autre exemple : très récemment, un nouveau programme essaie maintenant de réorienter la subvention aux engrais chimiques vers les engrais biologiques. Cela incite donc les gouvernements des États à opérer cette transition.

Alors, bien que ces programmes soient évidemment très, très minimes si vous comparez l'ensemble des subventions accordées à la monoculture, ce qui est important c'est qu'il y a un changement d'intention vers la promotion de modèles agricoles alternatifs.

Notre ministre des Affaires extérieures dit que oui, le monde n'a peut-être pas assez de blé, mais que nous devons vraiment nous tourner vers des céréales beaucoup plus nutritives que celles que nous consommons traditionnellement, à savoir le millet. Et cette impulsion du gouvernement a vraiment fait une grande différence en termes de consommation ordinaire et de conscience du consommateur ordinaire.

Au cours des cinq dernières années, j'ai été associée à plusieurs groupes qui essaient de promouvoir des modèles agricoles alternatifs dans le pays, mais l'un des principaux problèmes est celui de la demande que divers agriculteurs sont prêts à modifier. Ils ont beaucoup de mal à trouver des consommateurs prêts à acheter des produits alternatifs, en partie parce que ceux-ci peuvent être plus chers. Les chaînes d'approvisionnement n'existent pas. Cela soulève de nombreux problèmes de marketing, mais cette campagne gouvernementale en faveur du mil a entraîné un changement radical."

Y a-t-il des raisons d'être optimiste ?

"Le modèle de monoculture a des racines très profondes. Toute l'architecture des subventions gouvernementales est construite autour de cela, qu'il s'agisse des engrais chimiques, de l'électricité, des achats, des assurances, tout fonctionne selon la logique d'une seule culture à la ferme. En plus, les chaînes d'approvisionnement des entreprises qui se développent aujourd'hui dans le secteur agricole mondial et, bien entendu, en Inde au cours des 20 ou 30 dernières années, dépendent également de la promotion d'un modèle de monoculture, car elles doivent proposer aux consommateurs un produit standardisé et à grande échelle. Ils ont donc besoin que chaque tomate ait exactement la même apparence pour être achetée par le consommateur. L'ensemble de notre système de recherche agricole vise à améliorer à nouveau les performances des semences dans les systèmes de production en monoculture. Même les technologies les plus récentes appliquées à l'agriculture, qu'il s'agisse des drones, de la numérisation et des applications, des capteurs dans le sol, de la blockchain qui permet la traçabilité, sont également calquées sur le modèle de monoculture, en particulier aux modèles de fermes orientés vers l'exportation, car c'est là que vous pouvez payer pour tous ces types de technologies qui sont assez coûteuses.

Mais, vous savez, je puise de l'espoir dans la révolution verte. C'est assez ironique parce qu’elle nous a posé de nombreux problèmes. Mais ce que nous a montré cette Révolution, c'est que l'Inde des années 1960 vacillait à bien des égards, notamment sur le plan économique, nous étions si faibles à cette époque. Nous avons quand même réussi à créer un changement de paradigme dans le secteur agricole en investissant beaucoup dans la ferme et dans les agriculteurs. Nous avons mis en place tout un écosystème d'investissements, de vulgarisation et de politiques pour que ce changement se produise. Et c'est arrivé. De nombreuses personnes ont vu ce changement se produire au cours de leur vie. Donc, si nous investissons les mêmes ressources dans les modèles agricoles basés sur l'agroécologie aujourd'hui, je suis certain que nous serons en mesure de faire la transition car, vous savez, les agriculteurs sont plus que disposés à faire le changement. Ils ont désespérément besoin de changement. Le gouvernement doit les soutenir avec un ensemble de politiques et d'investissements et vous entreverrez un avenir différent."