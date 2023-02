Le moine noir au Théâtre du Châtelet du 16 au 19 mars 2023

Metteur en scène et réalisateur russe, Kirill Serebrennikov est l’une des figures majeures de la création contemporaine.

Connu pour ses créations osées, son soutien aux LGBTQIA+ et sa critique de l’autoritarisme du régime de Vladimir Poutine, Kirill Serebrennikov met en lumières, en sons et en corps le texte Le Moine Noir d'Anton Tchekhov où un homme au bord de la rupture cherche une échappatoire.

Publicité

« Aux termes de la légende, nous devons attendre l’apparition du moine noir aujourd’hui ou demain. » Anton Tchekhov

Le Moine noir - Krafft Angerer

Après Gorki, Ovide, Shakespeare, Pouchkine, le metteur en scène survolté se penche sur le Tchekhov nouvelliste. Connu pour ses créations percutantes et subversives, il prend ici le parti de montrer la même histoire du point de vue de chacun des protagonistes, multipliant ainsi les perspectives et points de fuites.

« J’ai toujours voulu monter Le Moine noir. Ce texte provoque en moi des réactions physiologiques aiguës. Des frissons, des tremblements de la main. » Kirill Serebrennikov

Le Moine noir - Krafft Angerer

La radicalité et les prises de position politiques et sociétales de Kirill Serebrennikov lui ont valu, en 2020, d’être assigné à résidence et condamné à de la prison avec sursis. Il vit désormais en exil à Berlin.

Autant habitué aux mises en scène d’opéras qu’aux festivals de Cannes et d’Avignon, il y présente respectivement en 2022 La Femme de Tchaïkovski et Le Moine Noir, en création mondiale

►►► Distribution