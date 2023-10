Le mont Blanc a perdu 2,22 mètres en deux ans (sa nouvelle taille est de 4.805,59 mètres)

La nouvelle hauteur du mont Blanc vient d'être livrée par les scientifiques : il culmine à 4805,59 mètres, et perd donc près de deux mètres. Toutefois les géomètres qui ont mené cette mission se veulent très prudents, et ne pas porter de conclusions hâtives quand à l'influence du changement climatique sur ces relevés : "Entre 2001 et 2003, on a aussi enregistré une baisse de près de deux mètres, donc le mont Blanc sera peut-être plus haut dans deux ans".

Il y a deux ans, le mont Blanc, ce "sommet vivant" comme le nomme ces experts, culminait à 4 807,81m, et avait déjà perdu 1 mètre par rapport au relevé de 2017.

Pour la 12ème édition de cette mission de relevés, avec un lourd équipement de pointe sur le dos (dont une trentaine d'appareil GPS) une vingtaine de personnes avait fait l’ascension de ce sommet mi-septembre, accompagné du quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade. Ils ont enchainé les pointages laser trois semaines durant pour livrer, ce jeudi, leur conclusion. Cette fois, pour générer les millions de points nécessaires pour modéliser la forme du sommet, plus de 1000 photos ont été prises par les scientifiques, et des drones ont même été employés pour compléter la mission.

Publicité

Un chiffre pour "montrer comment vit la montagne"

Selon les experts présents, le plus haut sommet de l’Europe occidentale, mesuré à 4792 mètres au niveau rocheux, a toujours connu des variations sur la mesure de sa calotte glaciaire. Les raisons sont multiples : notamment le "complexe dunaire", qui décrit un sommet raboté par les vents en hiver et donc plus haut au printemps, comme l’expliquait Jean des Garets, géomètre-expert, invité sur France Inter : "L'hiver, il fait froid, il y a beaucoup de vent, l'arête est rodée et du coup le Mont-Blanc baisse. Il se recharge l'été, quand le climat est plus doux ; quand il pleut en bas, il neige en haut, et quand il n'y a pas de vent, ou peu, la neige peut adhérer et se transformer en glace la nuit".

Mais sur ces relevés, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, se veut prudents : "Il ne s’agit pas d’une mesure universelle qui peut révéler des choses exceptionnelles. Elle ne sera pas l’indicateur de quelque chose, mais simplement un chiffre pour montrer comment vit la montagne".

Des relevés depuis 20 ans

Depuis 20 ans, l'altitude du géant blanc a varié : de 4810,90 mètres, pour la plus haute mesure, relevée en 2007, à 4806,03 mètres en 2019 (ces dernières mesures n'avaient pas été retenues, à cause d'intempéries susceptibles de fausser leur précision). Pour autant, les relevés effectués depuis les débuts de l’opération montrent clairement une chute moyenne de plusieurs mètres depuis 2001, mais qui ne serait, selon les experts, pas significative pour les attribuer au réchauffement climatique.

D’après des relevés scientifiques effectués sur l’ensemble des glaciers d’Europe, on sait que ces derniers ont perdu, ces 20 dernières années, un tiers de leur calotte glaciaire. Dans les Alpes françaises, la fonte des sommets à l’été 2022 avait même été qualifiée d’exceptionnelle (entre 5 et 7% de réduction des glaces) par les glaciologues.