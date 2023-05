Le Montana devient le premier État américain à interdire TikTok (qui n'a pas dit son dernier mot)

C’est le début d’une probable longue bataille juridique aux États-Unis. Le gouverneur du Montana vient de promulguer une loi pour interdire le réseau social chinois TikTok . "Pour protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j'ai banni TikTok dans le Montana", écrit sur Twitter le gouverneur de cet État du Nord-ouest du pays, qui compte plus d’un million d’habitants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

150.000 d'utilisateurs aux États-Unis

La loi votée ordonne aux boutiques d’applications mobiles comme Google et Apple de ne plus proposer l’application du groupe ByteDance à partir du 1er janvier 2024. Les entreprises qui ne respecteraient pas le texte sont passibles d’une amende de 10.000 euros par jour. Les utilisateurs, eux, ne seront pas inquiétés.

Publicité

Plus de 150 millions d’Américains utilisent la plateforme de vidéos TikTok. De nombreux élus estiment que l’application espionne et manipule ses utilisateurs. Celle-ci est en effet suspectée de collecter des données et accusée d’avoir des effets néfastes sur la santé . L’efficacité de son algorithme peut rendre les internautes, surtout les plus jeunes, accros à l’application.

TiKTok compte se défendre

TikTok compte contester en justice la loi adoptée par le Montana : celle-ci "enfreint les droits des citoyens" en matière de liberté d'expression, estime une porte-parole du réseau social, évoquant le premier amendement de la Constitution américaine.

"La constitutionnalité de ce texte sera décidée dans les tribunaux. Nous allons continuer à nous battre pour les utilisateurs et les créateurs de TikTok dans le Montana", avait déjà déclaré la porte-parole en avril. TikTok nie en bloc les accusations d'espionnage, et assure que toutes les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis.

La puissante association de défense des droits civiques ACLU a elle aussi accusé l'État de censure. "Avec cette interdiction, le gouverneur Gianforte et le parlement du Montana piétinent la liberté d'expression de centaines de milliers d'habitants du Montana qui se servent de cette application pour s'exprimer, trouver des informations et promouvoir leur petite entreprise, au nom du sentiment anti-chinois", a déclaré Keegan Medrano, un responsable de la branche locale de l'ACLU, dans un communiqué.

Une loi dans les cartons de la Maison Blanche

Si le Montana est le premier État américain à promulguer une telle loi, ce n’est pas juste un symbole. La Maison Blanche travaille avec le Congrès sur plusieurs projets de loi pour interdire l’application. L’ancien président Donald Trump avait pris plusieurs décrets en ce sens, sans succès.

Fin février, l’administration Biden a banni l’application des smartphones de ses employés. Fin mars en France, le gouvernement a interdit le téléchargement et l’utilisation de TikTok sur les téléphones professionnels de ses 2,5 millions de fonctionnaires d’État .