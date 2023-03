Le mouvement contre la réforme des retraites rappelle des souvenirs aux anti-CPE

C’est un souvenir qui donne de l’espoir aux opposants à la réforme des retraites : celui du CPE, le contrat première embauche. En 2006, après trois mois de colère, de grèves et de manifestations, le gouvernement de Dominique de Villepin renonce, alors même que la loi avait été promulguée, le 31 mars 2006. C’était il y a 17 ans, quasiment jour pour jour. De quoi rendre nostalgique les manifestants d’aujourd’hui, qui croient toujours à un retour en arrière du gouvernement d’Elisabeth Borne.

La dernière grande victoire sociale

Au début de l’année 2006, près d’un jeune sur quatre est au chômage en France. Pour y répondre, le Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique De Villepin, annonce alors la création du CPE, le contrat première embauche. Un contrat spécifique aux moins de 26 ans, avec une période d’essai de deux ans au lieu de huit mois maximum pour un CDI et qui permettait donc à l’employeur de se séparer du salarié dans cette période, sans motif particulier. Bien qu’adopté au Parlement, le CPE ne verra jamais le jour. Face à l’opposition de la rue, le gouvernement cède.

Publicité

“L’idée qu’on peut gagner, chez les opposants à la réforme des retraites, gagne beaucoup de terrain. Donc ça rappelle forcément la dernière grande victoire sociale, qui est le CPE”, estime Karl Stoeckel, élève de terminale à Paris en 2006 et l’un des responsables de l’Union nationale lycéenne (UNL).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une "météo" propice

En 2006, Razzy Hammadi est président du Mouvement des jeunes socialistes (MJS), une organisation de jeunesse politique, forcément à la pointe de la contestation face à une réforme venue d’un gouvernement de droite. “Il est arrivé un truc à l’époque qui s’appelle la météo”, détaille-t-il, voyant un parallèle évident avec la situation actuelle. “La météo sociale, avec une mobilisation et de l’unité ; la météo de l’opinion, avec une sympathie pour le mouvement qui progressivement est devenue ultra-majoritaire ; et puis la météo, le climat ! Les jours se sont rallongés, il a fait plus chaud”, se souvient celui qui plus tard a été député PS de Seine-Saint-Denis (2012-2017). Les plus gros cortèges contre le CPE, qui ont réuni entre un et trois millions de personnes, ont défilé avec l’arrivée du printemps, fin mars, début avril.

Solidarité entre générations

Parmi les points communs revenant régulièrement chez celles et ceux qui ont milité contre le CPE : la solidarité intergénérationnelle. “À l’époque, c’étaient les générations précédentes qui refusaient que les jeunes puissent être licenciés sans motif pendant deux ans", explique Karl Stoeckel. “Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui sont massivement dans la mobilisation et qui pensent à leur père, leur mère, leur oncle, leur tante qui vont perdre deux années de retraite.”

Même son de cloche chez Razzy Hammadi : “Le CPE concernait les jeunes, mais un jeune c’est le fils, la fille ou le petit-fils, la petite-fille de quelqu’un, de la même manière qu’un retraité est toujours le père ou le grand-père de quelqu’un.” En 2006, le mouvement était parti de la mobilisation des jeunes dans les lycées et les universités, certains avaient été bloqués durant plusieurs semaines. Au fur et à mesure, la contestation s’est élargie et les syndicats de salariés ont soutenu les revendications de la jeunesse. “Au début, les syndicats ne croyaient pas beaucoup au fait de mobiliser sur une modification d’un contrat de travail”, se rappelle Razzy Hammadi.

La crainte d'une augmentation des violences

Comme lors des dernières manifestations contre la réforme des retraites et l’utilisation du 49-3 (qui fut utilisé aussi en 2006, mais pas sur le CPE spécifiquement) à Paris mais aussi à Rennes, Nantes ou encore Bordeaux, il y a en 2006 des débordements, des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. On est un an à peine après les émeutes en banlieue, encore dans toutes les têtes, notamment celles du Premier ministre et de son gouvernement.

“On voyait bien que leur inquiétude c’était qu’à un moment les syndicats n’arrivent plus à rien tenir et que ça engendre un niveau de violence trop important", se remémore Étienne Hallais, en terminale à l’époque au lycée Joliot-Curie de Rennes. “C’est ça qui, à l’époque, je pense, les a fait reculer. Aujourd’hui, quel que soit le niveau de durcissement, on n’a pas vraiment l’impression que le gouvernement est prêt à faire ça."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“Je pense qu’on est déjà dans ce moment-là. Ça ne va pas s’arrêter”, selon Razzy Hammadi, qui fait le parallèle avec d’autres mouvements sociaux sur ce point précis : “La crise des gilets jaunes a démontré qu’un mouvement social, sans jeu de mots avec des conflits européens, à haute intensité, notre police ne peut pas les gérer plus de quinze jours ou trois semaines. La police n’a pas une capacité de gestion illimitée de ce type de mouvement”, estime l’ancien député. C’est le 10 avril 2006 que Dominique de Villepin enterre définitivement le CPE, deux mois après son adoption à l’Assemblée nationale.