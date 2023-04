"Le nageur" de Pierre Assouline, un livre sidérant et bouleversant qui fait l’unanimité

Le nageur, c'est l'histoire vraie d'une rivalité entre deux champions olympiques de nage. D'un côté, Alfred Nakache, juif de Constantine, arrivé en France en 1933, et de l'autre, Jacques Cartonnet, natif de Boulogne sur Mer. Arrive la guerre et l'Occupation, Cartonnet entre dans la milice, collabore à l'hebdomadaire antisémite Je suis partout et Nakache, lui, est déporté à Auschwitz, où sa femme et leur fille sont, dès leur arrivée, gazés. Il survit. Sans l'ombre d'un doute, écrit Pierre Assouline, c'est Cartonnet, qui a dénoncé à la Gestapo Alfred Nakache.

Olivia de Lamberterie : « un livre extraordinaire sur la natation et la vie »

Pour la journaliste du magazine Elle, c’est un livre extraordinaire sur la natation et aussi la vie, Il s’inscrit dans une littérature de nage comme avec La brasse de Chantal Thomas : « Je trouve que la manière dont il raconte le fait de nager est magnifique. Tout est légendaire chez cet homme. Enfant, il avait peur de l'eau. Jusqu'au jour où à Constantine, ses camarades lui ont caché ses chaussures au fond d'une rivière. Il a alors le choix entre la peur de plonger pour récupérer ses chaussures, et la peur de la raclée de son grand-père. Il a choisi de plonger et à partir de ce jour-là, il a nagé. La première course qu'il fait, il nage de manière désordonnée et folle, et il finit dans le couloir de nage d’à côté. J'aime ce détail et je trouve qu'Assouline, qui est un auteur très tenu, laisse apparaître dans Le nageur, une émotion qui rend ce livre bouleversant. Le nageur, c’est aussi l’histoire de la France antisémite. Il y a toute une partie sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936 mais qui est passionnante. Ce qui se passe dans l'équipe américaine de course est passionnant, la période de déportation est terrible. Il y a des détails de l’Histoire que je n'avais jamais lu ailleurs. »

Patricia Martin : « un livre extraordinaire sur l’aspect technique

Patricia Martin de France Inter a aimé l’aspect technique de la natation. La description des ondulations, du jeté de main. Cet homme a du style, mais aussi de la simplicité et de la modestie : « Quand il arrive au camp d’Auschwitz, il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Finalement, cela finit par se savoir. Ce qui est épouvantable, c’est qu’après la guerre, des gens ont raconté que s’il avait survécu, c’est parce qu’il avait été servile avec les Allemands, ce qui est une punition atroce. J’en ai des frissons en le racontant. »

Jean-Claude Raspiengeas : « un livre à la fois sidérant et déchirant »

Pour Jean-Claude Raspiengeas du journal La Croix, Le nageur est un livre sidérant et déchirant parce que l’on découvre sur l’Histoire à travers ce récit : « Son style explique en partie sa survie. C'était un travailleur extraordinaire, acharné et il gagnait tout face à Cartonnet qui lui avait du style. C'est aussi un livre sur comment Nakache va apprendre à résister toute sa vie et comment l'autre a appris à collaborer et va se vautrer là-dedans. Quand je parlais de sidération, j'ai eu la stupeur de lire par exemple qu’à l'été 1943 à Nice, on avait recruté des physionomistes au Casino pour repérer des juifs et les dénoncer. »

Arnaud Viviant : « Un livre magnifique avec le sens du détail »

Pour le journaliste de Transfuge, Le nageur est un livre magnifique avec un sens du détail : « Outre l’histoire sur les physionomies, il y a aussi celle sur le tatouage sur la cuisse des enfants déportés et par exemple, ce qu’on apprend au détour d’une phrase ; les déportés devaient coudre les poches de leurs pantalons parce que les Allemands trouvaient cela arrogant qu’ils se promènent les mains dans les poches. C’est un détail que je n’avais jamais lu nulle part. »

Pierre Assouline – Le nageur (Gallimard)

