Le Nobel de littérature récompense la Française Annie Ernaux

Le prix Nobel 2022 de littérature a été décerné ce jeudi à l'écrivaine française Annie Ernaux "pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle dévoile les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", écrit l'Académie. À 82 ans, l'autrice des "Armoires vides", de "La Place" ou encore de "Passion simple", dont l'œuvre mêle histoire intime et sociologie, devient la première femme française à recevoir la prestigieuse distinction littéraire.

Interrogée par la télévision suédoise SVT, Annie Ernaux salue "un très grand honneur" et "en même temps une grande responsabilité, une responsabilité qu'on me donne en me donnant le prix Nobel".

Fille de petits commerçants

Annie Ernaux a grandi dans un milieu très modeste, ses parents - qui tiennent une place importante dans son œuvre - possédaient un petit café-épicerie en Normandie, à Yvetot. Elle obtient le prix Renaudot en 1984 avec son roman "La Place", dans lequel elle relate ses souvenirs d'enfance. L’an passé, son livre "L’Evénement", récit d’un avortement clandestin, avait été adapté au cinéma par Audrey Diwan.

Parmi ses écrits, un ouvrage lui a permis de se faire remarquer, de l’imposer parmi les grands écrivains français : "Les années" . Elle se raconte à la troisième personne, en examinant la femme qu’elle était et le contexte socio-historique dans lequel elle est devenue la personne qu’elle est.

Son dernier livre en date, "Le jeune homme", est le récit d’une relation amoureuse avec un étudiant de milieu modeste, qui a près de 30 ans moins qu’elle. Elle avait alors 54 ans et allait lui rendre visite à Rouen. "J’ai vraiment senti ce sexisme, cet ostracisme vis-à-vis de la femme mûre. C’était pour moi une façon de témoigner", à travers ce livre, a-t-elle expliqué, invitée de France Inter. "C'est lié au fait que la femme est considérée comme une mère à partir du moment où elle est ménopausée."

"L'exception Annie Ernaux"

Quelques minutes après l'annonce de la récompense, Alice Zeniter a réagi sur l'antenne de France Inter. "Je suis très heureuse, il se peut même que je sois encore en train de danser de joie pendant que je vous réponds !", s'exclame l'autrice de l'"Art de perdre", qui reconnait être émue. "Je me sens infiniment concernée par cette récompense", explique-t-elle. "Le lien que j'ai avec elle a été créé par ses livres. J'ai un attachement émotionnel très fort à l’œuvre d’Ernaux." L'écrivaine, normande comme Annie Ernaux, indique avoir reçu "une claque" à la lecture de ses romans. "J'ai su assez vite qu'elle allait m'accompagner longtemps, parce qu'elle m'insuffle un courage dont j'ai sans cesse besoin."

"Ce Nobel va permettre de faire connaître encore mieux l'œuvre d'Annie Ernaux, qui est une œuvre très importante en termes de représentation des femmes", poursuit Alice Zeniter, en citant des expériences difficiles des femmes, comme la pratique de l'avortement clandestin, mais aussi le désir de la femme. Annie Ernaux, c'est "cette figure de femme libre, de femme désirante, qui vient des classes populaires et qui a décidé d'écrire pour 'venger sa race', en essayant de retrouver la vérité du langage de cette classe populaire normande dont elle est issue. Elle n'a pas fait semblant d'appartenir à la bourgeoisie littéraire pour se créer sa place. C'est vraiment une exception, Annie Ernaux."

"C'est la première fois que j'éprouve quoi que ce soit en apprenant le nom d'un Nobel de littérature", a réagi pour sa part l'écrivaine Virginie Despentes sur franceinfo. "Annie Ernaux représente quelque chose d'important depuis longtemps dans le paysage français. Je l'ai lue depuis que je suis petite et c'est une présence très importante. C'est une surprise qu'elle reçoive le prix Nobel. C'est vraiment une joie."

Une "source infinie d'inspiration"

Dans un tweet, le président Emmanuel Macron salue le travail d'Annie Ernaux, qui "écrit, depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle." La ministre de la Culture Rima Abdul Malak décrit une "grande émotion". "C'est le couronnement d'une œuvre intime et 'porteuse de la vie des autres'. D'une écriture ciselée et dense qui a révolutionné la littérature. Mais aussi d'une vie de courage et de liberté, source infinie d’inspiration."

Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, "en pleure de bonheur". "Les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent", écrit sur Twitter l'Insoumis, dont Annie Ernaux avait soutenu la campagne pour la présidentielle .

Il s'agit du 16ème prix Nobel de littérature décerné à un écrivain français. Le dernier en date était Patrick Modiano, en 2014. Avant lui, Anatole France, André Gide, Henri Bergson, Albert Camus ou encore Jean-Paul Sartre (qui l'a refusé) ont également été récompensés. Le lauréat de l'an dernier était le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, et l'Américaine Louise Glück en 2020.

