Le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu pourrait être divisé par deux d'ici 20 ans

Les nuits passées à regarder la Voie lactée pourraient devenir de plus en plus rares. Selon une étude de la revue Science publiée jeudi 19 janvier, l'accroissement de la pollution lumineuse rend la visibilité des étoiles de plus en plus difficile. Une hausse plus rapide que celle déjà mesurée par les satellites de la Terre.

Les scientifiques se basent sur les observations récoltées par la plateforme participative Globe At Night . Celle-ci a compilé les comptes-rendus de 51 351 personnes à travers le monde, principalement sur les continents européen et américain. D'après l'étude, la pollution lumineuse a doublé en huit ans. Une augmentation annuelle de 9,6% en moyenne, selon les chercheurs. À ce rythme, selon les projections de l'étude, d'ici 18 ans, cette pollution pourrait être multipliée par deux. "Un emplacement avec 250 étoiles visibles aujourd'hui verrait ce nombre se réduire à 100 étoiles visibles", alerte Science.

L'utilisation de LED remise en question

L'étude fait le lien entre la hausse de la pollution lumineuse et la mise en place, dans le même temps, de plus en plus d'éclairages avec des diodes électroluminescentes, mieux connues sous le nom de LED. Sans affirmer que ces LED sont directement responsables de cette pollution, Science note que "la part de marché mondiale des LED, pour le nouvel éclairage général, est passée de moins de 1 % en 2011 à 47 % en 2019". Sur cette même période, les étoiles devenaient de moins en moins visibles. Les lampes à LED utilisent de la lumière bleue et une longueur d'onde difficilement détectable par les satellites. Cela explique en partie la sous-estimation de la pollution lumineuse.

La pollution lumineuse due aux LED avait pourtant déjà été pointée du doigt par un rapport de l'ANSES en avril 2019. "Les catégories de systèmes d’éclairage à LED qui pourraient être responsables des plus grandes augmentations de la pollution lumineuse sont : les enseignes, les affiches et publicités lumineuses, ainsi que l’éclairage des zones commerciales, des zones agricoles (y compris les serres horticoles) et aquacoles et des zones industrielles. L’éclairage des parkings extérieurs de ces zones est également concerné. Dans ces catégories, la tendance est à l’augmentation du nombre et de l’intensité des points lumineux", complète l'étude.

L'impact environnemental et humain de la pollution lumineuse

La pollution lumineuse n'a pas seulement un impact sur notre vision du ciel étoilé et de la Voie lactée. Elle perturbe aussi l'environnement, selon Science. C'est le cas notamment sur la faune avec des impacts notamment sur la migration des animaux, mais aussi sur la prédation, car "elle nécessite suffisamment de lumière pour voir, et les interactions prédateur-proie devraient donc être affectées par la lueur du ciel", note l'étude. Des études en laboratoire ont également montré que des poissons trop exposés à un éclairage nocturne important changent de physiologie. L'augmentation des lueurs du ciel peut aussi toucher le développement des plantes.

En outre, l'ANSES avait pointé dans son étude, que l'exposition à la lumière bleue des LED ou des écrans, peut être dangereuse, notamment pour les personnes épileptiques, mais peut aussi provoquer des maux de têtes. "L’Agence confirme la toxicité de la lumière bleue sur la rétine et met en évidence des effets de perturbation des rythmes biologiques et du sommeil liés à une exposition le soir ou la nuit à la lumière bleue", avait alors assuré l'ANSES. Elle recommande donc de limiter l’usage des dispositifs à LED les plus riches en lumière bleue.