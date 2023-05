Le nouveau Musée national de l’histoire de l’immigration ouvre ses portes le 17 juin 2023

Le Musée national de l’histoire de l’immigration vous accueillera dans un espace entièrement renouvelé, plus didactique et évolutif intégrant les recherches récentes sur l’immigration en France.

Projection de la section 1917 du nouveau Musée - Atelier Maciej Fiszer

Un récit chronologique, thématique et sensible en 11 dates clefs – de 1685 à nos jours – vous montrera que l’histoire de l’immigration est une composante indivisible de l’histoire de France, à partir de données scientifiques, d’évènements, de récits de vie.

Hyacinthe Rigaud, Jeune serviteur tenant un arc, vers 1700, Musée des Beaux-arts de Dunkerque - RMN Grand Palais Daniel Arnaude

3 Alphonse Garreau, Allégorie de l’abolition de l’esclavage à la Réunion, 20 décembre 1849, musée du quai Branly Jacques Chirac - Claude Germain, musée du quai Branly Jacques Chirac Dist. RMN-Grand Palais

Connaître et comprendre une part essentielle de l’identité française à travers des documents d’archive, des photographies et des peintures, des sculptures, des affiches, mais aussi des créations artistiques contemporaines et des outils de médiations numériques, c’est ce que le nouveau Musée national de l’histoire de l’immigration vous propose aujourd’hui.

Son ambition est de faire de l’histoire de l’immigration un élément central de l’histoire nationale, de participer à la reconnaissance de cette histoire et de nourrir la réflexion, en résonnance avec les grandes questions qui animent nos sociétés contemporaines.

Famille napolitaine à Paris, Boulevard Saint-Germain, vers 1880, Musée national de l’histoire de l’immigration - EPPPD MNHI

Le Petit Journal illustré, 28 juin 1908, Musée national de l’histoire de l’immigration - EPPPD MNHI

Cette nouvelle présentation opte pour un cheminement chronologique en 11 dates clefs déclinant chacune deux ou trois thèmes, dans une perspective historique longue. Ces dates clefs ont été retenues pour leur épaisseur historique : elles illustrent la construction des statuts et des citoyennetés, les mouvements migratoires, l’histoire sociale et culturelle des migrations, mais aussi les luttes et les controverses.

L’immersion débute sous l’Ancien Régime en 1685 - date de la révocation de l’Édit de Nantes et de la promulgation du Code Noir en France :

1685 : la France d’Ancien Régime, terre d’accueil, terre d’exil

1789 : les étrangers dans la Révolution française

1848 : émigrants, exilés, colons et colonisés

1889 : des étrangers aux émigrés

1917 : de la Grande guerre aux années 1920

1931 : face aux crises

1940 : étrangers et persécutés en temps de guerre

1962 : reconstruction, décolonisations et migrations

1973 : politisation de l’immigration

1983 : première, deuxième, troisième génération ! Luttes pour les droits et émergences de nouvelles frontières

1995 : le temps de l’Europe

Sans oublier, le temps présent, entre hospitalité et fermeté : l’Europe face aux nouveaux conflits

Récépissé de demande de carte d’identité de José Teijero, 1929, Musée national de l’histoire de l’immigration - EPPPD MNHI

Grève des étudiants en médecine « Contre l’invasion métèque », 1935, Musée national de l’histoire de l’immigration - EPPPD MNHI

Ces dates clefs qui scandent les différentes sections chronologiques sont l’occasion de raconter un nouveau récit conjuguant la « grande Histoire » de l’immigration - politique, économique - culturelle à des parcours de migrants. Papiers d’identités, photos, outils, objets personnels et de mémoire, documents administratifs… ces objets, donnés par des immigrés ou par leurs proches, ainsi que leurs témoignages, retracent des destins singuliers qui illustrent de manière sensible les soubresauts de l’Histoire.

Enfin, le parcours est jalonné d’œuvres d’artistes contemporains de la collection du Musée, dont des acquisitions récentes : Kader Attia, Lahouari Mohammed Bakir, Pascale Consigny, Claire Fontaine, Samuel Fosso, Mathieu Pernot, Zineb Sedira, Barthelemy Toguo, etc. ainsi que des artistes invités dans le parcours comme Gaëlle Choisne et Valérie Mréjen

Les contenus du nouveau parcours ainsi qu’un ensemble de focus thématiques, de vidéos et des témoignages, seront accessibles en ligne sur le site du Musée pour compléter la visite.

Paul Almasy, Arrivée dans le port de Marseille, 1962, Musée national de l‘histoire de l’immigration - EPPPD MNHI Paul AlmasyAKG-images

Anonyme, Photographie de J.B. De Matos sur son premier chantier en France, 1963, Don de Monsieur José Baptista de Matos, Musée national de l’histoire de l’immigration - EPPPD MNHI

►COMMISSAIRE GÉNÉRAL :

Sébastien Gökalp, directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration.

►COMMISSAIRE EXCUTIVE :

Émilie Gandon, conservatrice du patrimoine, Musée national de l’histoire de l’immigration.

►COMMISSAIRES SCIENTIFIQUES :