Le pape François, diminué physiquement, ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant

C’est peut-être un tournant dans le pontificat de François. Alors que sa santé fait l'objet de toutes les attentions, le pape est apparu dans un fauteuil roulant lors de la quasi-intégralité de son voyage au Canada cette semaine. Si le souverain pontife, âgé de 85 ans, alterne fauteuil roulant et canne depuis début mai, c'est la première fois qu'il passe tout un déplacement sans apparaître en public en train de marcher.

En déambulateur

Dans l’avion qui l’a emmené dimanche dernier au Canada, le pape est venu saluer un par un et debout les 78 journalistes qui couvrent cette visite. Mais pour monter ou descendre de l’appareil, il n’utilise jamais les marches, mais une passerelle élévatrice qui lui permet de rester dans son fauteuil ou bien de descendre debout avant de s’asseoir de nouveau. Cette semaine, François n’est jamais apparu marchant en public. Un prêtre jésuite de son entourage proche a publié une photo de François pour la première fois en déambulateur lorsqu’il a rencontré des séminaristes à Edmonton dans l’Ouest canadien : "C’est plus pratique pour lui de se déplacer ainsi !", nous explique Antonio Spadaro.

Si son entourage cherche à rassurer sur l’état de santé du pape - un cardinal nous assure que "le pape va très bien" - François a perdu de l'élan qui le caractérisait tant. Jamais il n’a improvisé, jamais il n’est sorti de ses textes ou homélies qu’il prononçait pourtant en espagnol - sa langue natale - pour faciliter les traductions en langues autochtones selon le Vatican. Certes ses improvisations sont moins récurrentes depuis quelques temps mais lors de son avant dernier voyage à Chypre en décembre dernier, François n’avait pas hésité à sortir de son texte pendant plusieurs minutes en s’adressant à des migrants.

Rester debout est trop douloureux

Il est apparu cette semaine plus concentré, mais moins inspiré et enjoué sauf lorsqu’il s’est adressé aux évêques, prêtres, diacres et consacrés à la cathédrale Notre-Dame de Québec jeudi. Le thème de ce voyage n’est pas non plus propice aux excès ni à l'emphase. Le pape est venu demander pardon aux autochtones sur leurs propres terres pour le mal qu’ont commis certains membres de l'Église catholique dans les pensionnats, les écoles résidentielles, qui assimilaient de force les enfants autochtones.

Le pape François utilise une passerelle élévatrice pour monter ou descendre de l’avion © Radio France - Bruce de Galzain

Le pape est diminué physiquement au point de ne plus pouvoir célébrer la messe debout derrière l’aute. ll est donc en retrait, assis, pendant ce temps essentiel de l’eucharistie. Rester debout est trop douloureux pour celui qui a eu une petite fracture au genou après avoir fait un faux pas. La fracture se résorbe grâce à une thérapie magnétique et au laser. Le pape prend aussi des antidouleurs. Durant le voyage, un médecin et un infirmier l’ont accompagné partout, comme d’habitude.

"C’est un choix"

Mais un autre homme est essentiel aujourd’hui, son majordome qui pousse François sur son fauteuil roulant partout. Dès le lendemain de son arrivée, à Maskwacis au sud d’Edmonton dans l’Alberta, le pape a été poussé sur plusieurs centaines de mètres entre le lieu de la rencontre avec les autochtones et le cimetière devant lequel il a prié seul. Le lendemain, François est de nouveau poussé par son majordome sur un chemin d’asphalte construit pour l’occasion et qui a permis au pape de rejoindre le lac Sainte-Anne. "C’est un choix", nous confie l’un de ses proches qui "permet au pape de faire un pèlerinage lent".

Le pape François seul priant devant le lac Sainte-Anne, haut lieu de pèlerinage pour les autochtones © Radio France - Bruce de Galzain

Le pape a toujours été galvanisé par la foule. François est un homme de contact qui a besoin de rencontrer, d’approcher les fidèles. Aujourd’hui limité dans ses déplacements, il souffre de ne pouvoir être plus proche. Il apparaît cependant plus souriant et enjoué lorsqu’il salue sur sa papamobile et qu’il embrasse et bénit les bébés qu’il peut encore porter.

Mais ce voyage au Canada a peut-être marqué une étape du pontificat de François. Organisé au cordeau avec jamais plus de deux rencontres en public et jamais bien longues, le programme de cette semaine pourrait devenir un modèle. François, pape fragile, a renvoyé au Canada l’image d’un homme pénitent et humble : c’était l’objectif de ce déplacement. Demain il devra raconter une autre histoire s’il poursuit ses voyages apostoliques... en fauteuil roulant.