Le parti d'Eric Zemmour consulte sa base, à la recherche d'une boussole

Faire le point. Après deux défaites cuisantes, à la présidentielle, et aux législatives, et face à la percée du RN à l'Assemblée qui a obtenu 89 députés, Reconquête a décidé de consulter sa base. Dans un questionnaire d'une quinzaine de pages, adressé aux 130.000 adhérents, le parti d'Eric Zemmour revient notamment sur les polémiques qui ont émaillé la campagne.

Doigt d'honneur adressé à une passante à Marseille, fusil pointé sur un journaliste au salon Milipol, classes spécifiques pour les enfants handicapés, refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens... "On veut savoir ce que le pays réel a perçu", explique Stanislas Rigault, membre du bureau exécutif, "et si ces polémiques leur semble ou non justifiées".

Publicité

"Ils sont dans leur bulle"

Le questionnaire interroge aussi les militants sur leurs moments favoris de la campagne, les points forts et les points faibles (programme, personnalité d'Eric Zemmour, meetings), mais surtout demande des pistes pour l'avenir. Sur la forme, "avec qui doit travailler Reconquête, avec LR ou le RN ?" rapporte Stanislas Rigault. Sur le fond, "doit-on toujours autant parler de 'grand remplacement' et d'immigration ? Faut il creuser sur l'écologie ou le numérique", cite un autre cadre qui l'admet : "Oui la période est spéciale... On a de l'argent, des militants, mais qu'est ce qu'on peut porter ? Comment les tenir en haleine ?"

D'autres figures de la campagne, qui ont pris le large, sont plus acerbes. "Ils sont dans leur bulle, complètement perdus, soupire l'une d'elles. "Ils interrogent des archi-militants... Qu'est ce que ça va donner comme indication valable ?" Les adhérents eux ont jusqu'à la mi-août pour répondre aux questionnaires, dont le compte-rendu servira de base de travail en septembre à la rentrée du parti dans le Var.