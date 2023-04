Le passage à "l'après-réforme des retraites" se fera sans une large partie de la gauche

Ce n'est pas un secret, Élisabeth Borne et l'exécutif en général aimeraient beaucoup tourner la page de l'épisode "réforme des retraites", qui vaut au gouvernement une mobilisation toujours imposante dans la rue et dans les oppositions. Mais elle risque bien de ne tourner cette page qu'avec ceux qui soutenaient déjà (au moins dans les grandes lignes) sa réforme : à gauche, la fin de non-recevoir concerne désormais presque tous les partis.

Dernier exemple en date du côté de la Nupes, EELV vient de refuser la proposition de rendez-vous avec la Première ministre. Pour Marine Tondelier, il est en effet impensable de "participer à [son] exercice de communication". Vouloir ainsi "tourner la page" semble à la leader écologiste totalement "hors sol et déconnecté de l'état de nerfs" des Français. "Le pays n'est pas prêt, et nous non plus" à envisager la suite.

Pas question d'aller à Matignon, mais une manif devant l'Élysée

Même refus des patrons des groupes écologistes à l'Assemblée et au Sénat, Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard. "Il faut faire les choses dans le bon ordre", considère le second, quand la première dénonce la méthode de "mettre en scène le dialogue sans jamais écouter et bouger", évoquant les "concertations" menées par Élisabeth Borne depuis l'été sur la réforme des retraites. Bref, avant d'invoquer un changement de méthode et un véritable dialogue, ils attendent des preuves de bonne volonté : "La nouvelle méthode doit s'incarner" dans les faits, selon Cyrielle Chatelain.

Jeudi dernier, la France insoumise avait déjà annoncé ne pas se rendre au ce rendez-vous à Matignon. "Avec les parlementaires de la Nupes, nous irons en cortège exiger le retrait du texte de loi devant l’Élysée mardi matin", avait même ajouté Manuel Bompard. Un cortège à l'initiative du PCF, qui a lui aussi refusé l'invitation.

À cette heure, seuls le Parti socialiste et le Rassemblement national, tous deux conviés, n'ont pas indiqué s'ils comptaient répondre favorablement à ce qu’Élisabeth Borne considère comme une main tendue aux oppositions. Les leaders des Républicains (Eric Ciotti et les patrons de groupe parlementaire Bruno Retailleau et Olivier Marleix) ont également été conviés. Le président LR rencontrera la Première ministre mercredi soir.

Un autre rendez-vous... sur un autre sujet

Les écologistes vont tout de même rencontrer Élisabeth Borne mardi prochain, mais dans un tout autre cadre. Ils doivent discuter avec elle du "maintien de l'ordre" à la française, à l'heure où ce dernier est vivement critiqué par la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature ou encore, à l'étranger, par le Conseil de l'Europe, l'Onu et même les États-Unis.

Elle souhaite aussi évoquer "le climat de violence à l'égard des militants écologistes et du nécessaire apaisement", notamment après des propos de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Quand il nous qualifie d'écoterroristes, il fait de nous une cible, il le sait et il continue" , explique ainsi Marine Tondelier. Marine Tondelier espère un rappel à l'ordre en interne pour qu'il "arrête d'entretenir l'ambiguïté à notre sujet" autour de la question de la non-violence, "un de nos fondamentaux" .

Marine Tondelier s'inquiète en effet d'une montée de l'antipathie sur le terrain envers les militants de l'écologie, avec par exemple l'agression en février d' un agriculteur ayant fait condamner Monsanto , le sabotage du véhicule d'une journaliste d'investigation en Bretagne, les intimidations de pêcheurs envers la présidente de Sea Sheperd, ou son propre déplacement cette semaine dans le Lot-et-Garonne sur fond de menaces.