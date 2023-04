Le patron du PCF, Fabien Roussel, va sécher le séminaire des députés Nupes mardi soir

Il va faire l'école buissonnière. Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, ne participera pas au séminaire des députés de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), mardi soir. "Ce soir, je prépare mon congrès", a-t-il affirmé devant plusieurs journalistes, dont une reporter de France Inter. En effet, le 39e congrès du PCF a lieu de vendredi à lundi.

Dans un entretien à l'Express , lundi, le numéro un des communistes a répété ses critiques contre la Nupes, allant jusqu'à affirmer qu'elle "est dépassée". Il a dit vouloir "rassembler bien au-delà" et notamment parler avec l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Ce dernier vient de créer un mouvement, La Convention, pour rassembler les forces de la gauche sociale-démocrate hostiles à la Nupes.

"On doit s'élargir, on doit grandir"

"Il n'y a pas que Bernard Cazeneuve, il y en a d'autres", a-t-il déclaré en marge d'un rassemblement de parlementaires de gauche à proximité de l'Élysée, pour remettre un courrier à Emmanuel Macron. "Je pense à ma collègue [sénatrice] Marie-Noëlle Lienneman, qui était là, je pense aussi à Emmanuel Maurel, député européen, je pense aux députés qui nous ont accompagné ici, anciennement socialistes, qui sont au groupe Liot [Libertés, indépendants, outre-mer et territoires]", a-t-il énuméré.

"On doit s'élargir, on doit grandir, on doit aller convaincre les 13 millions de Français qui ne sont pas allés voter à l'élection présidentielle et qui ont été déçus", a-t-il ajouté. Ainsi, selon Fabien Roussel, "on doit parler à ceux qui votent aujourd'hui à l'extrême droite", car "il y a des millions de gens qui votent pour Marine Le Pen". "Si on arrivait à en convaincre un ou deux millions de venir voter pour, ici, des forces de gauche qui répondent à leurs préoccupations ? Vous imaginez ? Non seulement, on fait baisser l'extrême-droite, mais en plus on renforce la gauche. Ayons cette ambition-là", a-t-il lancé.