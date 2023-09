Le peintre et sculpteur colombien Fernando Botero est mort

Son nom restera lié à ses personnages tout en volumes, évocateurs, selon l'artiste, de magie et sensualité. Le peintre et sculpteur Fernando Botero est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé ce vendredi le président colombien Gustavo Petro. "Le peintre de nos traditions et de nos défauts, le peintre de nos vertus est mort", a-t-il écrit sur le réseau social X (ex-Twitter).

Considéré comme l'un des plus grand artistes du siècle dernier, Fernando Botero est né en 1932 à Medellin, dans le centre de la Colombie. De son bref passage dans une école taurine, il conservera à la fois une peur viscérale des taureaux et une fascination pour la tauromachie, très présente dans ses premiers dessins. Ses premières influences sont l'art précolombien, les muralistes mexicains. Après une première exposition à Bogota, dans les années 1950, il part en Europe, où il étudie les maîtres espagnols (Goya, Vélasquez) et ceux du Quattrocento italien.

Sa notoriété fait un bond dans les années 1970, lorsqu'il rencontre le directeur du musée allemand de New York, avec qui il organisera plusieurs expositions à succès. Sa marque de fabrique : les formes rondes, voluptueuses, qui trouvent une première incarnation en 1957 dans le tableau "Nature morte avec mandoline".

"J’avais toujours cherché à rendre le monumental dans mon œuvre. Un jour, après avoir énormément travaillé, j’ai pris un crayon au hasard et j’ai dessiné une mandoline aux formes très amples comme je le faisais toujours. Mais au moment de dessiner le trou au milieu de l’instrument, je l’ai fait beaucoup plus petit et, soudain, la mandoline a pris des proportions d’une monumentalité extraordinaire", expliquait-il plus tard. Ses sculptures seront elles aussi marquées par le gigantisme.

Parmi les thèmes présents dans son œuvre : la guérilla, les séismes, les maisons de passe. Il également peint une série sur les peintres d'Abu Ghraib, en Irak. Il laisse derrière lui plus de 3000 tableaux et 300 sculptures.