Le philosophe Bruno Latour, figure de la pensée écologiste, est mort

Bruno Latour, une figure majeure du monde des idées et de la pensée écologiste, est mort dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé à l’AFP dimanche son éditeur, Les Editions La Découverte. Il avait 75 ans. Le philosophe était l’un des intellectuels français les plus importants de sa génération.

Cet intellectuel inclassable, soucieux de l’enquête de terrain est l'auteur (seul ou en collaboration) d'ouvrages tels que "La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'état", "La Vie de laboratoire", "Nous n'avons jamais été modernes", "Les Microbes. Guerre et paix" (sur Louis Pasteur) et le dernier "Où suis-je ?" écrit en pleine crise du Covid.

D'abord plébiscité à l'étranger

Sa reconnaissance en France fut longue, c'est d'abord dans le monde anglo-saxon que Bruno Latour est publié puis encensé. Il était "le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français", écrit le New York Times, dans un article paru en 2018 . Récipiendaire du prix Holberg (2013) et du prix de Kyoto (2021) pour l'ensemble de ses travaux, Bruno Latour était un intellectuel inclassable, soucieux de l'enquête de terrain. En 2018, Le Nouveau Magazine littéraire classait Bruno Latour parmi les "35 penseurs qui influencent le monde", au côté de David Graeber, Judith Butler, Yuval Noah Harari, Peter Singer, Naomi Klein, Raymond Kurzweil.

Né à Beaune (Côte d’Or) juste après la Seconde guerre mondial en 1947, Bruno Latour est issue d’une grande famille bourgeoise de négociants en vin. Il a passé une agrégation de philosophie puis s'est formé à l'anthropologie en Côte d'Ivoire.

Bruno Latour, à la Cité de la Réussite à Paris, en 2010. © AFP - Miguel Medina

La réflexion de la crise environnementale

Bruno Latour a été l'un des premiers à percevoir l'enjeu de la pensée écologiste. En 2021, il confiait à l'AFP que les crises du changement climatique et de la pandémie ont brutalement révélé une lutte entre "classes géo-sociales". "Le capitalisme a creusé sa propre tombe. Maintenant il s'agit de réparer". Ses réflexions sur la crise écologique inspirent une nouvelle génération d’intellectuels, d’artistes et d’activistes.

Ses combats et sa pensée se retrouvent dans cette interview accordée à France Inter : "La décroissance n’est pas un slogan très mobilisateur", disait-il. "Vous ne pouvez pas espérer mobiliser sans faire le travail idéologique important que les partis illibéraux et néofascistes font en ce moment : de trouver exactement les termes qui suscitent l’adhésion. Si vous ratez la compréhension des affects quand on leur dit que la transformation qu’il faut faire dans nos mode de vie est énorme, on arrivera à rien. Tous les monde est conscient de ces questions écologiques."

Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué, a commencé par l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot : "La France, le monde et l'écologie perdent un immense intellectuel. Nous perdons un compagnon d'une extraordinaire humanité, un homme qui, à chaque échange, à chaque lecture, nous rendait plus intelligents, plus vivants ! Toutes mes pensées à sa famille". "C'était un homme ferme sur ses opinions mais ouvert à l'autre et j'ai pu l'apprécier dans un dialogue que nous avons eu", ajoute l'ancienne ministre de l'Écologie Corinne Lepage*. "Immense respect et merci, cher Bruno Latour, vous avez tant apporté à l'écologie"*, complète la députée Sandrine Rousseau.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a loué dans un tweet "un esprit humaniste et pluriel, reconnu dans le monde entier avant de l'être en France". La Première ministre, Elisabeth Borne, a salué les travaux du philosophe, qui "continueront d'éveiller les consciences".

Bruno Latour est également l’auteur de deux pièces de théâtre. Il a aussi enseigné à l’étranger, en Allemagne, et aux Etats-Unis, où il a été professeur invité à Harvard.

