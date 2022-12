Le pic de la bronchiolite est probablement passé, selon Santé publique France

Il est "très probable" que le pic de l’épidémie de bronchiolite soit passé, selon le bulletin de Santé publique France publié mercredi et portant sur les données de la semaine du 5 au 11 décembre. Particulièrement précoce et d'un niveau sans précédent depuis une dizaine d’année, elle a mis dans le rouge les services de pédiatrie, déjà surmenés, ces dernières semaines. Les indicateurs de la bronchiolite sont désormais en baisse dans la majorité des régions, bien qu’ils restent à des niveaux très élevés.

Les passages aux urgences diminuent

Dans la plupart des départements France, les cas de bronchiolite diminuent, quand elle se stabilise en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse, en Guadeloupe et en Martinique. En revanche, elle poursuit son augmentation à Mayotte, alerte Santé publique France. Globalement, les hospitalisations pour bronchiolite représentent "pour la sixième semaine consécutive la moitié des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans en France métropolitaine", précise le bulletin. Concernant les enfants de moins de deux ans, 10 % des actes de SOS Médecins étaient liés à la bronchiolite, et 25 % pour les passages en urgence.

Publicité

À cause de cette épidémie et l’afflux de patients, fin novembre, les hôpitaux parisiens ont dû déclencher le niveau 2 du plan "hôpital en tension". Tous les services (qui manquaient déjà de personnel pour ouvrir plus de lits pour accueillir les enfants) étaient alors saturés. Et un certain nombre d’enfants ont aussi été admis dans les services adultes.

L'épidémie de grippe, elle, touche tout le pays

Malgré cette tendance à la baisse des cas de bronchiolite, l'hôpital est sous tension et fait face aux trois épidémies combinées : bronchiolite, Covid-19 et grippe. Cette dernière, plutôt précoce cette année, s'est étendue ces derniers jours en France, frappant désormais toute la métropole. Les derniers jours ont été marqués par une poursuite de l'augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge et une "forte hausse des hospitalisations", de 117 %.