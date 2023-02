"Le pire voisin au monde" (avec Tom Hanks) : "Un feel good movie dépressif interminable"

Le film présenté par Jérôme Garcin

Avec le grand Tom Hanks qui est également co-producteur du film dans le rôle d'Otto Anderson, un veuf dépressif qui attend la mort depuis que sa femme Sonia est morte (Rachel Keller). Il est renvoyé de son emploi, il erre dans le quartier qu'il surveille en même temps, il se brouille avec ses voisins et c'est alors que l'arrivée d'une nouvelle famille dans la rue, avec notamment deux petites filles, va bouleverser sa vie quotidienne. C'est l'adaptation d'un livre "Vieux, râleur et suicidaire : La vie selon Ove" de Fredrik Backman. Une version déjà portée à l'écran en 2015 du Suédois Hannes Holms dans "Mr Ove".

Xavier Leherpeur : un film "interminable"

Le critique de 7e Obsession, d'humeur ironique est allé scruter le peu qu'il y avait à sauver dans ce film de 2 h 08 qu'il a trouvé "interminable. Après, c'est complètement mon histoire, ce qui fait que j'ai été très touché de me voir à l'écran. Il est méchant, il revient peu à peu à la vie en mangeant de la bouffe épicée et il écoute Kate Bush, ce que j'adore.

Il s'épanouit avec des choses très simples, du piment, de la bonne musique pop anglaise de la meilleure époque. Il revient à la vie pour les bonnes raisons. Quant aux personnages secondaires, il a des voisins qu'on a très envie de baffer. Ce couple de Mexicains qui ne cesse de lui demander une échelle, un tuyau d'arrosage avec un mec qui ne sait pas monter sur une échelle et une femme qui passe son temps à frapper à la porte pour lui proposer des plats dans un Tupperware… Bref, je comprends qu'il soit un tout peu énervé".

Pour Pierre Murat rien de moins qu'une "vieille recette hollywoodienne très mièvre"

Le critique pour Télérama s'est lui aussi très ironiquement reconnu à certains passages dans un film qu'il juge lui aussi quelque peu dérisoire : "Moi aussi, je me suis reconnu dans la première séquence, quand il se rend au supermarché, quand il veut acheter 1,50 m de corde; et qu'on ne lui propose que 2 mètres. Il est tellement gentil, ils sont tous tellement adorables ces personnages, mais c'est d'une mièvrerie !

C'est surtout un remake plus ou moins inconscient d'un film qui avait valu un Oscar à Jack Nicholson : "Pour le pire et le meilleur" où le personnage était aussi méchant. C'est une vieille recette hollywoodienne où l'on prend un type soi-disant méchant, mais gentil comme tout et on regarde ça pendant deux heures, ça n'a aucun intérêt".

Charlotte Lipinska a quand même été touchée par ce feel good movie dépressif

Charlotte avoue avoir versé sa petite larme à la fin du film, car bien que ce soit convenu, sans surprise, plat, trop long, elle a marché parce que "c'est une espèce de feel good movie dépressif. Tom Hanks fait le job, sa voisine sympathique m'a aussi fait du bien. C'est un film très attendu, mais pas si mal fait si on enlève les flash-back, pour le reste, j'ai marché".

Nicolas Schaller a trouvé ça "terrible"

C'était visiblement très en dessous de ce que pouvait imaginer le critique ciné de L'Obs : "À une époque où Hollywood arrivait à produire du feel good movie à la chaîne, avec un certain savoir faire et un minimum de cohérence, là, c'est assez terrible parce que c'est à la fois un film lisse et pachydermique difficile à réussir et à la fois un film mièvre et très misanthrope pas assumé qui rend le film assez désagréable. Sans oublier que ça dure 2 h 10. Non vraiment ce n'est pas possible".

Le film

