Le premier gravé, le plus vendu, le plus cher : 10 choses à savoir sur le CD, qui fête ses 40 ans

40 bougies et toujours utile. Le 17 août 1982, le tout premier CD sortait d’une usine allemande, à Hanovre. Une galette d’un peu moins de 12 centimètres de diamètre, au stockage limité à 640 Mo. Plus facile à transporter, c’était une révolution pour les mélomanes. Depuis, plusieurs milliards de "Compact Disc" ont été vendus à travers le monde. L’apogée et les heures de gloire des années 1990 passées, les ventes ont décliné au début des années 2000. Mais le CD n’a pas dit son dernier mot : pour la première fois en 2021, les ventes sont reparties en hausse. Retour sur l'histoire de ce disque révolutionnaire.

En 1982, le premier CD gravé est un album d'Abba

Le 17 août 1982, les machines s’activent et le pressage commence dans l’usine de Philips à Langenhagen près de Hanovre en Allemagne. Les premiers CD sont vendus quelques mois plus tard. Si le premier album gravé est celui d’Abba, "The Visitors", le premier disque massivement vendu est une réédition de Billy Joel, "52nd Street". Il est commercialisé au Japon, avec le premier lecteur CD, le CDP-101, le 1er octobre 1982. Un enregistrement d' "Une symphonie alpestre" de Richard Strauss, dirigé par Herbert von Karajan, fait aussi parti des premières gravures.

Pourquoi 74 minutes maximum ?

Le CD mesure 12 centimètres de diamètre, contre les 11,5 centimètres prévus initialement et pouvait ainsi contenir à l'origine 74 minutes et 30 secondes de musique. Selon la légende, le chef d’orchestre Herbert von Karajan et le PDG de Sony Corporation Norio Ōga auraient réclamé cette durée exacte, pour que le CD puisse contenir l’intégralité de la 9e Symphonie de Beethoven. Par la suite, le volume d'enregistrement disponible a été augmenté.

Jusqu’à 600 euros le lecteur et 30 euros le CD

Le premier lecteur CD est commercialisé en France en février 1983. Dans son journal de 20h, le journaliste Patrick Poivre d’Arvor fait les présentations : "Regardez bien ce disque, c’est en principe le disque de l’avenir, un disque numérique." Le lecteur coutait alors près de 1.000 euros. Mais le prix a vite diminué. Au milieu des années 1980, aux Etats-Unis, un lecteur coûtait entre 300 et 600 euros, et un CD jusqu’à 200 francs, soit 30 euros.

Le premier grand succès : les Dire Straits

Le CD de Dire Straits "Brothers in Arms" sort le 1er mai 1985. Durant ce printemps, les disques se vendent comme des petits pains, partout dans le monde. Cet album devient le premier CD a dépassé le million d’exemplaires vendus.

1988, le CD entre dans les habitudes

Cette année-là, on dansait sur "Boys" de Sabrina, "Nuit de Folie" et "Pourvu qu’elles soient douces" de Mylène Farmer. Plus de 400 millions de CD sont fabriqués dans les 50 usines de pressage à travers le monde. Pour la première fois, les ventes de CD dépassent celles des disques vinyles. C’est le cas en France et aux Etats-Unis. Il faudra toutefois attendre 1992 pour que les ventes de CD dépassent celles des cassettes préenregistrées.

Huit fois le tour de la Terre en CD

En 2007, 25 ans après l’arrivée sur le marché des premiers CD, le fabricant Philips estime que 200 milliards de disques ont été vendus dans le monde. Un CD faisant 1,2 mm d’épaisseur, s’ils sont tout empilés, la pile ferait six fois le tour de la Terre. En 2002, les ventes de CD ont culminé à 150 millions d’unités en France, 700 millions aux Etats-Unis en 2004, puis ont décliné. 40 ans après, difficile de trouver des chiffres exacts des ventes dans le monde.

Céline Dion, reine des ventes

D’après le site Infodisc , l’album le plus vendu en France est "D’eux", de Céline Dion sorti en 1995. Plus de quatre millions de français l'achètent. Vient ensuite Francis Cabrel, avec "Samedi soir sur la Terre" (1994), également vendu à plus de quatre millions d'exemplaires. Le classement ne fait pas la différence en revanche entre le CD et le vinyle.

Info disc propose également un classement plus précis , avec les singles les plus vendus depuis le 1er janvier 2000. Le podium est composé de "Las Ketchup" (Asereje), la "Star Academy 1" (La musique) et "les Rois du Monde".

Nepster, le streaming, le début de la fin

Début 1999, le logiciel Nepster débarque sur Internet et propose en téléchargement sur le site "download.com" des morceaux de musique. Il compte plus de 60 millions d’utilisateurs , d’après les chercheurs Marc Bourreau et Benjamin Labarthe-Piol . Nepster s’appuie sur le partage de fichiers entre ordinateurs, le peer-to-peer. Selon l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), en janvier 2004, près de 800 millions de fichiers musicaux étaient disponibles sur les réseaux P2P, peut-on lire dans l’article "Crise des ventes de disques et téléchargements sur les réseaux peer-to-peer". Le début du piratage est l’une raisons de la baisse des ventes de CD.

Le Wu-Tang Clan, le CD le plus cher jamais vendu

"Once Upon a Time in Shaolin" des rappeurs américains du Wu-Tang Clan reste l’album le plus onéreux jamais vendu. Et pour cause : un unique exemplaire, mis aux enchères et acquis par celui qui fut nommé “l’homme le plus détesté d’Amérique”. Conservé dans un coffret magnifique, orné de bijoux, frappé d’un sceau en cire, avec un livret de notes relié en cuir. Un album réalisé en secret, de 26 titres, est vendu 2 millions de dollars. Son acheteur, Martin Shreli devra le revendre deux années plus tard à cause d'un judiciaire. Le site Slate raconte cette histoire rocambolesque .

En 2021, le CD n’est pas mort

L’an passé, les ventes de disques compacts (CD) ont atteint 40,59 millions d’unités d’après l’analyste de données de l’industrie de la musique MRC Data. C’est une hausse de 1,1% par rapport à l’an passé. Des chiffres qui augmentent, c’est une première depuis le milieu des années 2000. D’après le magazine Billboard , la popularité du CD est portée par quelques artistes, comme Adèle. La chanteuse représente à elle seule 898.000 disques vendus. "Si '30' n'était pas sorti en 2021, les ventes totales de CD auraient diminué d'une année sur l'autre" écrit le magazine.

Adèle, Taylor Swift et BTS représentent plus de 7% de toutes les ventes de CD selon le site Stereogum . Parmi les chanteurs encore populaires en France sur CD, le rappeur Orelsan. En une semaine, il a vendu 96.615 exemplaires de son album "Civilisation", note le Mouv’ .