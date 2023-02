Le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Royaume-Uni, pour sa deuxième visite à l'étranger

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi au Royaume-Uni, pour sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022. "Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays à venir en aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, je suis à Londres pour remercier personnellement le peuple britannique pour son soutien et le Premier ministre Rishi Sunak pour son leadership", a déclaré Zelensky sur la messagerie Telegram, sous une photo le montrant en compagnie du Premier ministre britannique à l'aéroport. Le gouvernement britannique s'est engagé à former des pilotes de chasse ukrainiens. M. Zelensky a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, avant de s'adresser au Parlement et rendre visite à des troupes ukrainiennes en formation, a précisé Downing Street.

Le président ukrainien demande un renforcement de l'aide militaire occidentale

C'est la première fois que Volodymyr Zelensky quitte le territoire ukrainien depuis sa visite de quelques heures le 21 décembre à Washington . Il avait alors été reçu à la Maison Blanche par le président Joe Biden et s'était exprimé devant le Congrès américain. Les élus des deux chambres l'avaient ovationné. Sa visite au Royaume-Uni intervient alors que le président ukrainien demande un renforcement et une accélération de l'aide militaire occidentale.

"Les dirigeants discuteront d'une approche à deux volets du soutien britannique à l'Ukraine, en commençant par une augmentation immédiate des livraisons d'équipements militaires pour aider à contrer l'offensive de printemps de la Russie, et en le renforçant par un soutien à long terme", a expliqué Downing Street.

Rishi Sunak compte également "proposer de renforcer l'offre de formation du Royaume-Uni pour les troupes ukrainiennes, notamment en l'étendant aux pilotes d'avions de chasse afin de garantir que l'Ukraine puisse défendre son espace aérien à l'avenir." "Cette formation permettra aux pilotes d'être en mesure de piloter des avions de combat sophistiqués répondant aux normes de l'Otan", tels que réclamés par Kiev, est-il ajouté dans un communiqué du gouvernement britannique.

Le Royaume-Uni, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine

Le Royaume-Uni est l'un des soutiens les plus fermes de Kiev, à qui il a fourni 2,3 milliards de livres (2,5 milliards d'euros) d'aide militaire l'an dernier. Le gouvernement s'est engagé à maintenir ce niveau d'aide, le deuxième dans le monde après les Etats-Unis, au même niveau cette année. Londres a livré des armes létales à l'armée ukrainienne avant même le lancement de l'invasion le 24 février 2022 et a été le premier pays à annoncer en janvier son intention de lui envoyer des chars lourds. L'ex-Premier ministre Boris Johnson avait été le premier dirigeant d'un pays du G7 à se rendre à Kiev en avril. Il y a effectué trois visites jusqu'à son départ de Downing Street en septembre.

Son successeur Rishi Sunak s'était rendu mi-novembre dans la capitale ukrainienne, où il avait assuré M. Zelensky du soutien britannique "jusqu'à ce que l'Ukraine gagne". Il avait également annoncé une nouvelle aide militaire sous la forme notamment de canons antiaériens.