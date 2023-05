Le printemps des comédiens à Montpellier du 1er au 21 juin 2023

Le Festival Le printemps des comédiens à Montpellier accueille les plus grandes productions européennes. Chaque année, il reçoit les grands maîtres des scènes internationales, mais aussi les artistes émergents et les grandes écoles de théâtre européennes, se positionnant ainsi comme un des lieux les plus importants de la création, de la production et de la formation du public et des artistes à Montpellier.

Les artistes qui composent cette édition 2023 explosent les formats habituels du rapport scène / salle, nous incluant dans le théâtre, décloisonnant ainsi l’art et la vie.

Publicité

La programmation s’entend sous les arbres, dans des salles de bois, sous des chapiteaux, dans des amphis de béton, sous les étoiles…

Quelques spectacles :

► Bande originale Mise en scène de Old Masters, Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi

Jusqu’ici les trois membres de la compagnie Old Masters prenaient comme points de départ des objets palpables, costumes, scénographie, matériaux et regardaient où cela les menait. Dans quel univers, dans quelle « esthétique du dérisoire », comme ils disent. Mais cette fois, donc, de la musique, rien que de la musique. Et à eux de trouver un script, une dramaturgie qui puisse exprimer le récit que les notes recèlent.

Bande Orignale - Dorothée Thébert Filliger

► Der Wij (Le Vij) De Bohdan Pankrukhin et Kirill Serebrennikov

Un spectacle de chair, de sang, tout vibrant des bruits de la guerre. Celle d’Ukraine que le metteur en scène russe en exil Kirill Serebrennikov n’en finit pas de dénoncer. Dans une cave, un soldat russe venu pour tuer est prisonnier. Qu’en faire ? Le tuer lui aussi ? Que dit le Vij, esprit malin de la mort ?

Der wij - Fabian Hammerl

► Giselle... D’après Théophile Gautier et Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges Mise en scène de François Gremaud

Après Phèdre !, avant Carmen., voici Giselle..., celle du grand ballet romantique d’Adolphe Adam et Théophile Gautier. Une autre héroïne qui finit mal. Et une autre performance signée François Gremaud qui confie à l’éblouissante danseuse Samantha van Wissen le soin de raconter/danser Giselle.

Giselle - Dorothée Thébert Filliger

► La tempête Le Songe d'une nuit d'été Théâtre France. D’après William Shakespeare Mise en scène de Marie Lamachère

Marie Lamachère, artiste associée depuis trois ans à La Bulle Bleue, emmène pour la première fois les interprètes dans une création sur des textes de répertoire. Sa recherche fouillée de ce que le jeu d’acteurs peut faire émerger d’irrationnel dans un paysage rationnel met en exergue, sans artifice aucun, toute la magie des deux pièces de Shakespeare.

La tempête Le Songe d'une nuit d'été - David Richard

► Le Souper Texte et mise en scène de Julia Perazzin

Comédienne, performeuse, ventriloque, transformiste d’exception, Julia Perazzini imagine un dialogue avec son frère décédé. L’artiste invoque et désamorce sa propre peur de la mort pour l’offrir en miroir aux spectateurs et, une fois n’est pas coutume, l’envisager comme une puissance d’activation du vivant.

Le souper - Tristan Savoy

► Léon Blum, une vie héroïque, Conception de Violaine Ballet, Charles Berling et Philippe Collin. Un événement théâtral participatif adapté du podcast de France Inter produit et raconté par Philippe Collin

Rigueur morale et flonflons du Front Populaire. Guerre mondiale et congés payés. C’est le destin d’un homme, Léon Blum, statue du Commandeur de la gauche, ici incarné par Charles Berling. Une création où il est recommandé de chanter, de danser, de penser… A ce qui fut, à ce qui est…

Léon Blum une vie héroïque © Radio France - France Inter

Toute la programmation ici !