Le Prix Bayeux des correspondants de guerre Calvados-Normandie du 3 au 9 octobre 2022

Depuis 1994, la ville de Bayeux, associée au Département du Calvados et à la Région Normandie, organise ce prix destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour nous permettre d’accéder à une information libre.

Cet événement lié aux médias français et étrangers, le Prix Bayeux des correspondants de guerre, s’attache à offrir, le temps d’une semaine, une fenêtre ouverte sur l’actualité internationale via des expositions, des soirées thématiques, des projections, un salon du livre, un forum média, des rencontres avec les scolaires,… et bien-sûr une soirée de clôture qui récompense les lauréats des différentes catégories de reportages (photographie, télévision, radio, presse écrite…). En perpétuelle évolution, le Prix Bayeux Calvados-Normandie reste avant tout un rendez-vous grand public en plein cœur de Bayeux.

►►► France Inter accompagne le Prix Bayeux des correspondants de guerre.

Le 18/20 de Fabienne Sintes sera consacré à cet événement le 6 octobre, en direct et en public depuis l’Hôtel du Doyen, rue Lambert Leforestier – entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les différents rendez-vous abordent les conflits connus ou moins connus et apportent un décryptage de l’actualité, une connaissance du métier de reporter, en présence de ceux qui couvrent tout au long de l’année les soubresauts de la planète. Les plateaux de journalistes réunis pour l’occasion et la qualité des échanges avec les reporters de télévision, radio, presse écrite et photo font du Prix Bayeux Calvados-Normandie un rendez-vous incomparable.

►►► Vous pourrez découvrir des expositions incontournables !

Albert Londres et l’image - commissaire d’exposition : Hervé Brusini / Scénographie : Laurent Hochberg

Le journaliste Albert Londres (1884-1932), connu pour son art du récit, son engagement contre l’injustice et les violences les plus diverses, à l’encontre des « fous », des prostituées, des bagnards, des noirs traités en esclaves... était aussi photographe.

Marioupol - Evgeniy Maloletka, Mstyslav Chernov - Associated Press

Evgeniy Maloletka est photographe à Associated Press. Mstyslav Chernov est cameraman, également à AP. Dmytro Kozatski, lui, est combattant et photographe. Tous sont ukrainiens. Marioupol, c’est avant tout leur histoire

Ne pleure pas, c’est notre patrie - Edouard Elias & Abdulmonam Eassa

Le Jebel Marra est une forteresse imprenable. On y accède par des chemins escarpés et rocailleux où l’âne se meut plus rapidement qu’une voiture. Des heures de marche séparent les quelques villages aux toits de paille accrochés à la roche volcanique qui recouvre les plus hauts sommets du Soudan, culminant à plus de 3000 mètres.

Afghanistan, des promesses gravées dans la glace, laissées au soleil - Kiana Hayeri

« Cette exposition se concentre sur les femmes afghanes, les mêmes femmes qui étaient au centre des efforts de guerre peu de temps après l’invasion de l’Afghanistan par les Américains. Aujourd’hui, un grand nombre de ces femmes se sentent abandonnées, délaissées. Bien que j’aie dû couvrir des événements dramatiques et les évolutions militaires au front au cours des 8 dernières années, en vivant en Afghanistan, j’ai cherché à rester auprès des civils dès que je le pouvais afin de proposer un témoignage différent et alternatif de la plus longue guerre américaine… » Kiana Hayeri

Ukraine : une guerre de trop - Aris Messinis – AFP

Aris Messinis arrive en Ukraine dix jours avant l’invasion russe qui déclenche le plus grave conflit en Europe depuis 1945. Il connaissait déjà l’Ukraine pour y avoir couvert la fin des manifestations pro-européennes de la place Maïdan en février 2014, événements qui précipiteront l'annexion de la Crimée par la Russie et le début du conflit dans le Donbass, opposant des séparatistes soutenus par Moscou aux autorités de Kiev.

►►► Samedi 8 octobre, le Salon du livre du Prix Bayeux ouvre ses portes : Un regard sur un monde déchiré. Rencontres entre le public et les écrivains journalistes autour de l’actualité internationale, de la liberté et de la démocratie.

Tout au long de la journée, le salon du livre proposera des rencontres avec les écrivains journalistes intitulées Forum médias. D'une durée de 30 minutes, elles seront animées par Franck Mathevon.

Vous pourrez aussi assister à des tables rondes, des projections de documentaires, des actions scolaires…

La soirée de remise des Prix aura lieu samedi 8 octobre. Elle sera présentée par Nicolas Poincaré et sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Elle sera ponctuée de sujets inédits spécialement réalisés pour ce rendez-vous. Le public découvrira également les reportages lauréats, en présence du jury et de très nombreux journalistes.

►►► Les prix

► Sept prix attribués par le jury international

Prix du Département du Calvados : Catégorie Presse écrite – 7000 €

Prix Amnesty International : Catégorie Télévision – 7 000 €

Prix du Comité du Débarquement : Catégorie Radio – 7 000 €

Prix Nikon : Catégorie Photo – 7 000 €

Prix International Crisis Group : Catégorie Télévision grand format – 7 000 €

Prix Crédit Agricole Normandie : Catégorie Jeune reporter – 3 000 €

Prix Arte, France 24 et France Télévisions : Catégorie Image vidéo – 3 000 €

► Trois prix spéciaux

Le Prix Ouest-France – Jean Marin (presse écrite) – 4000 €

Le Prix du Public (photo)

parrainé par l’Agence Française de Développement – 3000 €

Le Prix Région Normandie des Lycéens et des Apprentis (télévision) – 3000 €

1 - Image principale : Lors d'un affrontement, des manifestants utilisant des armes artisanales telles que des lance-pierres et des fusils jouets, se défendent alors que les forces de sécurité tirent sur la manifestation, dans la commune de Tharketa, à Yangon, au Myanmar. Les soldats et la police ont tué plus de 126 personnes le week-end du 27 et 28 mars, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, un groupe de défense des droits de l'homme qui suit ces décès. Au moins sept d'entre elles étaient des enfants, dont un garçon de 5 ans, deux garçons de 13 ans et une fille de 14 ans. © Photographe anonyme / The New York Times, Trophée photo 2021

2 – Albert Londres est en Arabie saoudite , il va écrire un livre intitulé "Pêcheurs de perles". Sous la photo, il écrit : « Sur la côte des pirates. Je les photographiai... mon appareil en trembla ». © Albert Londres

3 - Un immeuble explose après le tir d'un char de l'armée russe à Mariupol, en Ukraine, vendredi 11 mars 2022. © Evgeniy Maloletka / AP

4 – Ne pleure pas, c’est notre patrie, Exposition d'Edouard Elias & Abdulmonam Eassa - © Edouard Elias & Abdulmonam Eassa

5 - Khalid Ibn Walid, Badakhshan, Afghanistan, 4 août 1921. © Kiana Hayeri pour National Geographic

6 - Donbass, 15 juin 2022 © Aris Messinis / AFP