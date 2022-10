Le prix Nobel de la paix récompense un militant bélarusse et deux ONG russe et ukrainienne

Le prix Nobel de la paix 2022 récompense un individu et deux organisations engagés dans la lutte pour les droits humains : le militant bélarusse Ales Bialiatski, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, a annoncé l'Académie suédoise ce vendredi. Le comité a par ailleurs saisi cette opportunité pour appeler à la libération d'Ales Bialiatski, actuellement emprisonné au Bélarus.

"Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois remarquables défenseurs des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine", a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen. La remise de ce prix est hautement symbolique, au moment de la guerre en Ukraine. "Ils ont promu pendant de nombreuses années le droit de critiquer le pouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens", indique l'Académie, qui souligne leur "effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et les abus de pouvoir".

Ce prix "n'est pas dirigé contre le président Poutine, pour son anniversaire ou quoi que ce soit d'autre, à l'exception du fait que son gouvernement, comme celui du Bélarus, est un gouvernement autoritaire qui s'attaque aux militants des droits humain", a précisé Berit Reiss-Andersen. En Russie, "la société civile et les défenseurs des droits humains sont réprimés et c'est ce que nous voulons signifier avec ce prix".

Un appel à la libération d'Ales Bialiatski, incarcéré au Bélarus

Ales Viktaravitch Bialiatski, 60 ans, est un militant politique. Il a été "l'un des initiateurs du mouvement démocratique qui a émergé en Biélorussie au milieu des années 1980. Il a consacré sa vie à promouvoir la démocratie et la paix dans son pays d'origine", indique l'Académie. Il est notamment connu pour son travail à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, la principale organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie, "qui a documenté et protesté contre l'utilisation de la torture par les autorités contre les prisonniers politiques".

Le militant est incarcéré depuis 2021 mais "n'a pas cédé d'un pouce dans son combat pour les droits de l'homme et la démocratie en Biélorussie", indique le comité du Nobel, qui appelle à sa libération. "Notre message est d'exhorter les autorités au Bélarus à libérer M. Bialiatski et nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix", a dit la présidente du comité Nobel. "Mais il y a des milliers de prisonniers politiques au Bélarus et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste."

Ce prix Nobel "est une reconnaissance importante pour tous les Bélarusses combattant pour la liberté et la démocratie" contre le régime d'Alexandre Loukachenko, estime la cheffe de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, sur Twitter. Contactée par l'AFP, l'épouse du lauréat Natalia Pintchouk a indiqué être "submergée par l'émotion", saluant "la reconnaissance du travail d'Ales, de ses collaborateurs, de son organisation".

L'ONG Memorial dissoute en décembre par la Russie

De son côté, Memorial International est la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie. Elle a été fondée en 1987 "par des militants des droits humains de l'ex-Union soviétique qui voulaient s'assurer que les victimes de l'oppression du régime communiste ne seraient jamais oubliées". Elle a ensuite documenté "les crimes de guerre perpétrés contre la population par les forces russes et pro-russes" pendant les guerres tchétchènes. "En 2009, la responsable de la filiale de Memorial en Tchétchénie, Natalia Estemirova, a été tuée à cause de ce travail", rappelle l'Académie. Cette ONG a été dissoute en décembre dernier par la justice russe.

"C'est une émotion et aussi une grande fierté pour Mémorial. C'est un prix Nobel qui, effectivement, reconnaît toute son action. C'est vraiment un moment très important", a réagi sur franceinfo , Alain Blum vice-président de l'association Mémorial France.

Le Centre pour les libertés civiles enquête sur les crimes de guerre russes

Le Centre pour les libertés civiles a, lui, été fondé en 2007, à Kyiv, "dans le but de faire progresser les droits de l'homme et la démocratie en Ukraine", écrit l'Académie. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, il "s'est engagé dans des efforts pour identifier et documenter les crimes de guerre russes contre la population ukrainienne".

343 candidats

Les trois lauréats ont été choisis parmi 343 candidats, 251 individus et 92 organisations. Le prix, qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 10 millions de couronnes (912.000 euros) à partager entre les lauréats, sera remis le 10 décembre à Oslo.

L'an dernier, le prix Nobel de la paix avait été décerné à la journaliste philippine Maria Ressa et son confrère russe Dmitri Mouratov pour leur combat pour la liberté de la presse. En 2020, il avait été attribué au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies "pour ses efforts à combattre la faim dans le monde".