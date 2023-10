Le prix Nobel de littérature est décerné au romancier norvégien Jon Fosse

Le prix Nobel de littérature 2023 a été décerné jeudi au romancier, essayiste et dramaturge norvégien Jon Fosse. L'Académie suédoise explique son choix par son écriture "très épurés dans un style désormais connu sous le nom de "minimalisme de Fosse". Elle distingue l'écrivain, âgé de 64 ans, "pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l'indicible".

Son oeuvre est écrite en "nynorsk", la langue de l'ouest de la Norvège dont il est originaire. Romancier, poète, auteur de livres pour la jeunesse, Jon Fosse s'est surtout fait un nom grâce à ses pièces de théâtre. Le dramaturge norvégien est l'un des auteurs vivants dont les pièces sont le plus jouées en Europe. Ses pièces ont été mises en scène en France, notamment lors du dernier off du Festival d'Avignon , mais aussi par Claude Régy et Patrice Chéreau .

"Un écrivain de la solitude"

"C'est une œuvre singulière et un écrivain singulier, affirme Jean Mattern, le directeur éditorial des éditions Christian Bourgois, interrogé par France Inter quelques minutes après l'annonce du lauréat. L'éditeur en France des romans de Jon Fosse, dont "L'autre nom" , décrit l'écriture de l'auteur où "il se passe presque complètement de l'intrigue. On est dans un flux de conscience, on est dans les pensées, dans les émotions de ses personnages, de son narrateur." L'éditeur précise que la réimpression de ses œuvres en lancée.

"On sent l'influence de Samuel Beckett dans cette prose, poursuit Jean Mattern. "C'est un écrivain de la solitude, un écrivain avec une interrogation métaphyisque très forte. Il questionne le salut. C'est formidable la manière dont il a de s'emparer de ce vortex de pensées et d'émotions qui font un être humain."

Une écriture sans ponctuation

L'écriture de Jon Fosse peut désarçonner les néophytes, avec des phrases sans ponctuation. "Je suis un écrivain de théâtre, mais pour dire la vérité, je n’ai jamais vraiment désiré l’être", assurait l'auteur norvégien , interrogé dans les années 90. "Pour moi le théâtre lui-même est une forme d’art minimaliste."

Fosse vient au théâtre presque par nécessité : sans revenus réguliers, il accepte au début des années 1990 d'écrire le début d'une pièce, y prend goût et décide d'aller jusqu'au bout ("Quelqu'un va venir"). Finalement, c'est ce genre qui lui assurera sa notoriété internationale. Quand Jon Fosse a appris la nouvelle, "il roulait dans la campagne, en direction du fjord au nord de Bergen en Norvège", assure dit Mats Malm, secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, après l'annonce. Des failles, sa vie personnelle en est parsemée. Marié trois fois, ce père de six enfants a dû renoncer à la boisson après des ennuis de santé.