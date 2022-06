Le procès du 13-Novembre à l’heure du réquisitoire

Neuf mois plus tard, les revoici. À l’aube de ce procès, nous avions dressé leur portrait, raconté leurs parcours professionnels jusqu’à ce procès des attentats du 13-Novembre. Nous les avions alors comparés à trois astronautes, à la veille d’une mission historique. Dans les couloirs du parquet national antiterroriste, le surnom est resté : les astronautes. Les revoici, donc. Au matin d’une mission dans la mission en quelque sorte. Un peu comme une sortie spatiale pour Thomas Pesquet, si l’on veut filer la métaphore.

Cette mission : le réquisitoire. Ce temps, dévolu au ministère public, en fin d’audience pénale, pour porter l’accusation, faire la démonstration de la culpabilité (ou non) de chacun des accusés dans les faits qui leur sont reprochés et, enfin, réclamer une peine à leur encontre.

Un relai toutes les deux heures

Ici, ce sera, sans surprise, un réquisitoire à l’image du procès. Long. Très long. Les avocats généraux ont compté, lors des répétitions auxquelles ils se sont astreints. Il leur faudra trois jours et environ quatorze heures pour évoquer, tout d’abord, le contexte de l’époque, les séjours en Syrie de cinq des accusés. Puis la logistique mise en place pour rapatrier les commandos du 13 novembre 2015 jusqu’à leurs bases arrière en Belgique. Et enfin, les derniers préparatifs, les attentats et la fuite des survivants des commandos.

Ils ont prévus de se relayer, toutes les deux heures environ, espèrent ne pas être trop techniques, même si l’exercice l’impose un minimum. Car il va leur falloir, aussi, décortiquer cette infraction si spécifique qu’est l’"association de malfaiteurs terroriste" (AMT) pour laquelle comparaissent quasiment tous les accusés et dont la jurisprudence fluctuante n’en a dessiné les contours que de manière encore floue. Suffisamment en tous cas pour laisser la place à des interprétations divergentes.

La plus englobante, sur laquelle devrait s’aligner le parquet national antiterroriste, est celle dictée par la cour de Cassation dans un arrêt du 7 février 2018. Dans cette lecture, peu importe que celui qui apporte un soutien logistique soit acquis ou non à l’idéologie islamiste. Peu importe qu’il sache précisément à quoi ce soutien logistique va servir. Dès lors qu’il ne peut ignorer la radicalisation de celui qu’il aide, l’accusé est susceptible d’être condamné pour des faits terroristes. Encore faut-il prouver que l’accusé en question “ne pouvait ignorer”. Et c’est une partie de ce qui occupera les avocats généraux dans leur réquisitoire.

Un réquisitoire et puis s'en va

Pour cela, comme pour le reste, ils pourront s’appuyer sur leur grande maîtrise du dossier. Nicolas Le Bris tout d’abord. Lui qui était de permanence pour le parquet national antiterroriste cette nuit du 13 novembre 2015. Lui qui a reçu le premier coup de téléphone alertant d’une explosion près du Stade de France. Lui qui n’a jamais cessé de travailler sur l’enquête depuis.

Nicolas Braconnay ensuite, venu rejoindre l’équipe “V13” à la fin de l’instruction, pour prêter main forte dans la rédaction du réquisitoire définitif. Camille Hennetier, ensuite, numéro deux du parquet national antiterroriste, ancien bras droit de François Molins. C’est à elle que reviendra, notamment, la tâche de réclamer les peines au troisième jour et en conclusion de ce réquisitoire. De la peine la plus faible à la plus lourde. De l’accusé Ali Oulkadi à Salah Abdeslam. Une fois cette dernière requise, le travail des trois avocats généraux dans ce procès sera achevé.