Le procès en appel des attentats de janvier 2015 s'ouvre lundi, avec deux accusés dans le box

Ils ne seront plus que deux accusés dans le box à l’ouverture du procès en appel des attentats de janvier 2015. Deux sur les quatorze jugés en première instance. Deux hommes seulement ont fait appel de leurs condamnations prononcées en décembre 2020, au bout de 54 jours d’un procès que France Inter avait couvert en intégralité. Ali Riza Polat et Amar Ramdani seront les deux accusés de ce nouveau procès parisien. Le premier avait été condamné à trente ans de réclusion criminelle devant la première cour d’assises spécialement composée, le deuxième avait écopé de vingt ans de réclusion. Tous les deux étaient amis avec Amedy Coulibaly, l’un des trois terroristes de janvier 2015.

Deux accusés : l'un intarissable, l'autre charmeur

Tous deux n’ont cessé de clamer leur innocence lors du premier procès, assurant qu’ils n’avaient jamais su que leur copain Coulibaly préparait des attentats. Ali Riza Polat avait bien reconnu des recherches d’armes, mais en affirmant que c’était pour un braquage de banque, pas pour tuer des gens. Amar Ramdani, lui, s’est défendu d’avoir aidé Coulibaly à se procurer des armes et de l’argent. Amar Ramdani, l’homme qui possédait 31 téléphones , est apparu comme un accusé charmeur et manipulateur lors de son premier procès.

Un accusé que son avocate, Me Daphné Pugliesi, voyait plutôt comme "séduisant" et victime des "hypothèses" échafaudées par les enquêteurs, "sans preuve" selon elle. Un accusé qui lit Boris Vian en détention et s’était adressé directement à des victimes survivantes de ce procès. Ali Riza Polat, lui, était l’accusé volubile, intarissable même, souvent très grossier , hurlant moult gros mots, et crachant dans un seau quand il avait attrapé le Covid-19. Le procès avait alors été suspendu plusieurs semaines et la reprise, envisagée en visio depuis la prison par le ministre de la justice, avait provoqué une polémique.

Quelle sera leur ligne de défense, quelles seront leurs attitudes à ce nouveau procès ? Pour Me Richard Malka , leurs mots importent peu. Lui qui est là au nom de la personne morale de Charlie Hebdo est focalisé sur le combat pour la liberté expression, les valeurs que les terroristes ont essayé d’atteindre et de supprimer. Après avoir semé la terreur et la mort dans la salle de rédaction du journal satirique, les frères Kouachi avaient crié qu'ils avaient "vengé le prophète" Mahomet, caricaturé dans des dessins. Inlassablement, Me Malka veut défendre le droit à la caricature, "le droit d'emmerder Dieu", comme il l'avait plaidé en décembre 2020, une plaidoirie particulièrement remarquable, qui a été publiée en intégralité. Richard Malka ne plaidera pas avec les mêmes mots, mais il cherchera à "creuser, plus loin, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les causes, comment on combat". Il veut "donner du sens à ce procès". Avoir une parole libre, "même si c’est parfois une parole discordante mais c’est notre rôle, c’est ça Charlie, c’est de briser les tabous".

"Ce procès remuera des douleurs"

Richard Malka, qui était l’ami de Charlie depuis un quart de siècle, a perdu son meilleur ami dans l'attentat, le dessinateur Charb . Stéphane Charbonnier alias Charb qu’il considérait comme son "frère". Ce nouveau procès remuera à nouveau pour lui beaucoup de douleurs, dont il voudrait tenter de se protéger. Mais "faire un appel est un droit pour les accusés". Un droit que Sigolène Vinson ne discute pas, elle non plus. La romancière, chroniqueuse à Charlie Hebdo, est celle que les frères Kouachi avaient épargnée le 7 janvier 2015. Face à elle, l'un des terroristes, tout de noir vêtu, avait baissé sa kalachnikov et lui avait ordonné de lire le Coran.

La jeune femme, qui avait livré un témoignage bouleversant à la barre lors du premier procès, appréhende elle aussi cette nouvelle audience. Elle témoignera à nouveau néanmoins, mais avec plus de distance. Elle sait qu'elle a déjà déposé à la barre son incommensurable chagrin. Et ne veut pas se remettre dans l'état de tristesse dans lequel elle avait été plongée lors de sa première déposition. Elle souhaite aborder ce second procès "plus froidement". Elle se dit qu'il sera "plus clinique" que le précédent, avec moins d'émotion.

Sigolène Vinson, qui a aussi été avocate dans une précédente vie, attend surtout de ce procès en appel que les deux accusés rejugés "assument s'ils ont une quelconque responsabilité dans les attentats, et s'ils s'en défendent, qu'ils essaient de nous en convaincre". Quelques autres victimes de Charlie Hebdo, survivantes ou endeuillées, seront à ses côtés sur les bancs du vieux palais de justice. Les victimes de l'Hyper Cacher, dont beaucoup avaient boycotté le premier procès, seront très peu nombreuses. Ce procès en appel des attentats de janvier 2015 doit durer jusqu'à la fin du mois d'octobre.