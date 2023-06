Le pronostic vital n'est "plus engagé" pour aucune des victimes d'Annecy, le suspect placé en détention

"À ce jour, plus aucun n'a son pronostic vital engagé. Les quatre enfants sont encore à ce jour hospitalisés" : ces nouvelles rassurantes ont été données par la procureure d'Annecy, deux jours après la violente attaque perpétrée par un homme de 31 ans contre des enfants de 22 à 36 mois.

Deux jours après, les six victimes (deux adultes et quatre enfants) sont donc tirées d'affaire, même si les quatre plus jeunes sont toujours hospitalisés. Vendredi, après une visite au CHU de Grenoble puis à l'hôpital d'Annecy, Emmanuel Macron avait déjà évoqué des nouvelles "positives".

Mise en examen pour "tentatives d'assassinat"

Le suspect, lui, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue de 48 heures, lors de laquelle "il n'a pas souhaité s'exprimer". Il a été présenté à deux juges d'instruction avant d'être mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme". La procureure a estimé que pour l'instant, "il était prématuré de porter une appréciation sur les motivations de l'attaque".

Vendredi, interrogé par BFMTV, Gérald Darmanin estimait qu'il ne s'agissait "manifestement pas de quelqu'un de radicalisé". Réfugié, se revendiquant "chrétien de Syrie", l'homme a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, et son état jugé compatible avec une garde à vue. Lors des premières heures dans sa cellule, il s'était montré très agité, jusqu'à se rouler par terre, appelant en anglais les enquêteurs à le tuer. Sans domicile fixe, il dormait sous un porche d'Annecy depuis plusieurs mois.