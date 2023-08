Le rappeur Médine sort du silence : "l'antisémitisme est un poison" qu'il combat "depuis longtemps"

Le rappeur Médine, dont l'invitation aux réunions de rentrée des Verts et de la France insoumise suscite une polémique, affirme que "l'antisémitisme est un poison" et plaide mercredi dans deux interviews des erreurs et des maladresses dans certaines de ses prises de positions. "L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps", explique-t-il dans un entretien au Parisien . "On me taxe d’antisémite et cela me broie", dit-il par ailleurs au journal Paris Normandie . Il ajoute qu'un tweet jugé antisémite publié récemment à l'encontre de l'essayiste Rachel Khan était une "erreur" tout comme le geste de la quenelle effectué il y a plusieurs années avec le polémiste Dieudonné.

Sa réponse à la polémique de son tweet jugé antisémite

Rappeur populaire, engagé, président d’un club de boxe au Havre, le Normand Médine Zaouiche a fait fuir certains cadres d’EELV de leur université d’été : les maires de Strasbourg et de Bordeaux ont annulé leur venue. Le maire du Havre, Edouard Philippe, devait également s’y rendre pour un mot de bienvenue, ce ne sera pas le cas. Cette polémique est née d'un tweet de l'artiste, où il qualifie l'essayiste Rachel Khan, petite-fille de déportés, de "Reskhanpée". "C’est une réponse à quelqu’un qui m’attaque en me traitant de déchet à trier, en lien avec les universités d’été", assure Médine dans le journal Paris Normandie . Il évoque "une maladresse avec le mot rescapé qui ne prenait pas en compte la charge historique", et reconnaît au Parisien "une erreur", "je n’avais pas en tête l’histoire de sa famille".

"Je suis un démineur"

Selon le rappeur l’antisémitisme est un "poison que l’on doit combattre, depuis vingt ans". "On me taxe d’antisémite et cela me broie", témoigne Médine dans Paris Normandie. "On me prend pour un poseur de bombes, alors que je suis un démineur", ajoute-t-il au Parisien.

Son premier disque s'appelle "11 septembre", le deuxième "Jihad". Il intitule un morceau MC Soraal, et il pose en 2014 en faisant le geste de la quenelle, cher à Dieudonné, ce que ses détracteurs lui rappellent. Il fait son mea-culpa à Paris Normandie : "J’ai fait des erreurs, ma parole a dépassé ma pensée, des prises de position ont été des impasses idéologiques, mais je m’en suis toujours amendé. J’ai toujours fait marche arrière quand je me trompais". Selon Médine, ses opposants cherchent "une maladresse ancienne pour me disqualifier, discréditer la gauche à travers moi. C’est de l’anti-racisme de salon."

Il veut venir aux université d'EELV

Il n’est pas question pour Médine d’annuler sa présence aux universités d’été d’EELV : "L’objet de cette rencontre, c’est de parler de la société à travers la culture. On va parler des préoccupations des Français à travers la musique. C’est pour ça que je fais ce métier : susciter des réactions, porter plus loin le champ de ma musique".

Proche de la gauche, présent lors d’un piquet de grève contre la réforme des retraites à Gonfreville-l’Orcher, Médine explique que sa "démarche politique n’a jamais été associée à un parti ni à un syndicat".