Le réalisateur iranien Saeed Roustaee condamné à six mois de prison pour avoir diffusé un film à Cannes

Un tribunal de Téhéran a récemment condamné le célèbre réalisateur Saeed Roustaee, l'un des plus célèbres de son pays, à six mois de prison pour la projection de son film "Leïla et ses frères" au festival de Cannes en 2022, a annoncé mardi le quotidien réformateur iranien Etemad . Le producteur du long-métrage, Javad Norouzbeigui, écope d'une peine identique. Ils sont reconnus coupables de "contribuer à la propagande de l'opposition contre le système islamique". Le film est interdit en Iran depuis sa sortie l'an passé , car il a selon les autorités "enfreint les règles en participant sans autorisation (...) à Cannes et ensuite à Munich".

Neuf jours de prison

D'après Etemad, les deux hommes ne vont pas purger la totalité de leur peine, mais seulement "un vingtième", soit neuf jours environ. A l'heure actuelle on ne sait pas si les deux hommes sont en prison. "L'exécution de la totalité de la peine de prison n'est pas adaptée à leur situation", explique le tribunal. Le reste "sera suspendu pendant cinq ans". Le tribunal interdit Saeed Roustaee de tourner de nouveaux films : "Pendant la période de suspension, les accusés sont tenus de s'abstenir d'activités liées au crime commis", ils ne pourront pas non plus "communiquer avec des personnes actives dans le domaine du cinéma". Le verdict peut être contesté devant la cour d'appel "dans les vingt jours suivant sa notification", précise le média iranien.

Publicité

Un film en compétition à Cannes

Sur près de trois heures, le film réalisé par Saeed Roustaee raconte l'histoire d'une famille frappée par la crise économique et terriblement endettée. "Un règlement de comptes familial sur fond de patriarcat, et un portrait très acéré de l'Iran d'aujourd'hui", résumait lors de sa sortie l'émission Le Masque et la plume . Le réalisateur iranien s'est fait un nom depuis la sortie en 2019 de "La loi de Téhéran", qui relate les trafics de drogue et sa répression dans la capitale iranienne. "Leïla et ses frères" était en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2022. Il avait même remporté la prix de la Fédération internationale des critiques des cinéma.

D'autres artistes arrêtés

Cette condamnation montre que les arrestations arbitraires d'artistes se poursuivent en Iran. L'actrice principale, Taraneh Alidoosti, très célèbre dans son pays, avait été arrêtée fin décembre 2022 . La comédienne avait soutenu sur les réseaux sociaux le grand mouvement de contestation contre le pouvoir dans le pays, suite à la mort de Mahsa Amini. Elle avait fini par être libérée sous caution. Jafar Panahi, l'un des cinéastes iraniens les plus primés, avait été emprisonné durant l'été 2022. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention, puis libéré.